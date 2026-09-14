Zverev poručio majci: Hvala ti što nisi dozvolila da me bolest sputa

Autor:ATV redakcija
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Njemački teniser Aleksandar Zverev nije mogao sakriti emocije nakon osvajanja titule na US Openu, drugog grend slem trofeja u karijeri i drugog u posljednja tri mjeseca.
Nakon velikog finala Zverev je najprije uputio riječi podrške svom rivalu Benu Šeltonu, istakavši da ga vidi kao
Njemački teniser potom se zahvalio svom stručnom štabu, naglasivši koliko je truda i odricanja bilo potrebno da bi stigao do najvećih uspjeha u karijeri.
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Najemotivniji trenutak uslijedio je kada je govorio o majci, kojoj je posvetio dio pobjedničkog govora.
"Moram spomenuti najvažniju osobu u svom životu, svoju majku. Znam kako joj je bilo kada su joj ljekari rekli da će život i sport biti teški za njenog sina jer mu je sa četiri godine dijagnosticiran dijabetes. Ona je tada rekla: "Moj sin će biti šta god poželi. Ova bolest nas neće sputati". Moja majka je najvažnija i najjača osoba u mom životu", poručio je Zverev.
Osvajanjem US Opena Zverev je zaokružio godinu iz snova i potvrdio status jednog od najboljih tenisera današnjice.
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