Logo

Sabalenka hoće titulu na US Openu: Osjećam se samouvereno!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
11.09.2026 09:32

Komentari:

0
Сабаленка хоће титулу на УС Опену: Осјећам се самоуверено!
Foto: Tanjug/AP/Seth Wenig

Arina Sabalenka izborila je plasman u finale US Opena pobjedom nad Džesikom Pegulom rezultatom 7:5, 6:2. Bjeloruskoj teniserki je ovo prvo finale od osvajanja „Sanšajn dubla” u prvom dijelu godine, čime je prekinula teži period koji je trajao od marta.

„Bila sam očajna da preokrenem sezonu. Izgubila sam težak meč na travi protiv Džes, a nisam igrala dobro ni tokom sredine sezone”, priznala je Sabalenka.

Bjeloruskinji očigledno prija nastup u Njujorku, gdje je izborila treće uzastopno finale na poslednjem grend slemu u sezoni.

„Obožavam Njujork. Volim da budem ovdje i obožavam energiju ovog grada. Mislim da me upravo to pokreće, inspiriše i tjera da nastavim dalje”, dodala je Sabalenka i zaključila:

„Mentalno sam i fizički veoma jaka. Osjećam se samouvjereno”.

U finalu protiv Elene Ribakine

Rivala u meču za titulu imaće u Eleni Ribakini, koja je u drugom polufinalu savladala Koko Gof rezultatom 3:6, 6:4, 6:4. Kazahstanska teniserka će od ponedjeljka preuzeti prvo mjesto na WTA listi.

„Definitivno moram da podignem nivo igre, da serviram mnogo bolje nego danas i da ostanem agresivna”, izjavila je Ribakina uoči finalnog okršaja.

Ribakina je istakla zadovoljstvo prikazanom igrom u ključnim momentima meča:

„Bio je to sjajan treći set. Mislim da sam imala i malo sreće na njen servis. Nekoliko dubokih riternova, jedna njena greška i sve je brzo otišlo na moju stranu. Bila je to prava borba”, rekla je Ribakina.

(Kurir)

Podijeli:

Tag :

Arina Sabalenka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Карлос Алкараз из Шпаније враћа лопту у четвртом сету од Бена Шелтона из Сједињених Држава током четвртфиналног кола Отвореног првенства САД у тенису, рано ујутру у сриједу, 9. септембра 2026. године, у Њујорку.

Tenis

Karlos Alkaraz ostao bez 11.000.000 dolara

34 min

0
Ово нико никада није урадио: Арина Сабаленка престигла Ђоковића и исписала историју тениса

Tenis

Ovo niko nikada nije uradio: Arina Sabalenka prestigla Đokovića i ispisala istoriju tenisa

2 h

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Tenis

Doktor otkrio zašto je Đoković povraćao na US Openu

18 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Đoković pada na ATP rang listi, ovako nisko nije bio od 2018. godine

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

52

Dženifer Lorens otvorila Instagram pa upozorila pratioce, a evo koga je prvog zapratila

09

48

Otuđena ćerka Ilona Maska ismijala tatine robote u najnovijoj modnoj kampanji

09

44

Fijasko CIK-a: Odgođen početak testnih izbora na pojedinim mjestima

09

35

Oglasilo se OJT Banjaluka o udesu na Manjači: Poginuo mladić iz Ribnika

09

35

Saobraćajna nezgoda kod Mrkonjić Grada: Povrijeđena žena, upućena u UKC Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima