Patrijarh Porfirije osveštaće novu crkvu na Palama

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije boraviće 25. i 26. septembra na Palama, gdje će osveštati novoizgrađenu crkvu posvećenu Saboru Svetog arhangela Gavrila, navedeno je na sajtu Mitropolije dabrobosanske.

Program svečanosti počinje u petak, 25. septembra, kada će u 17.30 časova ispred Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila biti upriličen doček patrijarha Porfirija i doksologija, dok je za 19.00 časova predviđen kulturno-umjetnički program.

Hram će biti osveštan u subotu, 26. septembra, u 9.00 časova, nakon čega će biti služena Sveta arhijerejska liturgija.

Novi hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Ekonomskog, Filozofskog, Pravnog i Fakulteta za fizičku kulturu.

Inicijator podizanja novog hrama na Palama još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženopočivši mitropolit dabrobosanski Nikolaj koji je prepoznao razvojni potencijal Pala, očekujući njihov ubrzan turistički i demografski razvoj, ali i imajući posebno u vidu duhovne potrebe više hiljada studenata, saopšteno je ranije iz SPC, prenosi Srna.