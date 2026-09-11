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Patrijarh Porfirije osveštaće novu crkvu na Palama

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11.09.2026 10:13

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Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije boraviće 25. i 26. septembra na Palama, gdje će osveštati novoizgrađenu crkvu posvećenu Saboru Svetog arhangela Gavrila, navedeno je na sajtu Mitropolije dabrobosanske.

Program svečanosti počinje u petak, 25. septembra, kada će u 17.30 časova ispred Hrama Sabora Svetog arhangela Gavrila biti upriličen doček patrijarha Porfirija i doksologija, dok je za 19.00 časova predviđen kulturno-umjetnički program.

Hram će biti osveštan u subotu, 26. septembra, u 9.00 časova, nakon čega će biti služena Sveta arhijerejska liturgija.

Novi hram, koji svojim položajem povezuje duhovni, akademski i kulturni život Pala, nalazi se u neposrednoj blizini fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu – Ekonomskog, Filozofskog, Pravnog i Fakulteta za fizičku kulturu.

Inicijator podizanja novog hrama na Palama još tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata bio je blaženopočivši mitropolit dabrobosanski Nikolaj koji je prepoznao razvojni potencijal Pala, očekujući njihov ubrzan turistički i demografski razvoj, ali i imajući posebno u vidu duhovne potrebe više hiljada studenata, saopšteno je ranije iz SPC, prenosi Srna.

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Republika Srpska

Patrijarh Porfirije

Osveštanje crkve

SPC

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