Niče posljednja obnovljena kula Svjetskog trgovinskog centra: 25 godina nakon 11. septembra

Dvadeset pet godina nakon terorističkih napada 11. septembra, završava se izgradnja posljednje poslovne kule Svjetskog trgovinskog centra (World Trade Center), čime se privodi kraju višedecenijski proces obnove ovog dijela Menhetna.

Investitor Lari Silverstajn imao je 70 godina kada je preuzeo zakup Kula bliznakinja Svjetskog trgovinskog centra.

Tada se fotografisao sa ogromnim kartonskim ključevima i vjerovao da je konačno ostvario veliki poslovni uspjeh i da može da počne da razmišlja o penziji.

Samo sedam sedmica kasnije, 11. septembra 2001. godine, mjesto koje je za njega predstavljalo simbol poslovnog uspjeha postalo je poprište jedne od najvećih tragedija u američkoj istoriji.

Napad na Svjetski trgovinski centar u Njujorku Tanjug/AP/Chao Soi Cheong

Danas, sa 95 godina, Silverstajn i dalje svakog dana dolazi u svoju kancelariju u zgradi Svjetskog trgovinskog centra, prvoj kuli koju je njegova kompanija obnovila, i posmatra kako nekoliko blokova dalje raste posljednji dio projekta obnove koji traje već četvrt vijeka.

– Njujork je oduvijek bio grad koji odbija da odustane pred izazovima. Poslije 11. septembra obećao sam Njujorčanima da ćemo obnoviti Svjetski trgovinski centar, odati počast onima koje smo izgubili i vratiti poslovni život Donjem Menhetnu – rekao je Silverstajn za „Njujork post“.

Novac je bio prva prepreka

Silverstajn je 2001. godine preuzeo zakup Kula bliznakinja za 3,2 milijarde dolara. Poslije napada proveo je pet godina u sporu sa više od 20 osiguravajućih kompanija oko isplate odštete.

Obnavljanje Svjetskog trgovinskog centra Youtube/CBS

Spor je okončan tek nakon što je tadašnji guverner Njujorka Eliot Spicer zaprijetio osiguravajućim kućama da će im zabraniti poslovanje u državi ukoliko ne isplate novac.

Ta sredstva, zajedno sa federalnim obveznicama „Liberti“ (Liberty Bonds), prvo su uložena u kulu 7 Svjetskog trgovinskog centra, Jedan Svjetski trgovinski centar, kao i kule 3 i 4 Svjetskog trgovinskog centra.

Te zgrade bile su neophodne kako bi se pokazalo da kompleks može da privuče zakupce, prije nego što bi bilo ko bio spreman da finansira izgradnju još jedne poslovne kule bez sigurnog zakupca.

Obnavljanje Svjetskog trgovinskog centra Youtube/CBS

Dodatni problem predstavljala je birokratija. Zemljište pripada Lučkoj upravi, kojom upravljaju guverneri Njujorka i Nju Džersija. U jednom trenutku čak 19 državnih institucija imalo je nadzor nad projektom.

„Amerikan ekspres“ pokrenuo izgradnju

Prekretnica je došla tek ove godine, kada je „Amerikan ekspres“ (American Express) pristao da bude glavni zakupac čitave zgrade. Time je Silverstajn dobio garanciju potrebnu za obezbjeđivanje finansiranja.

Iskopavanje i radovi na temeljima kule zapravo su završeni još 2013. godine, u sklopu izgradnje saobraćajnog čvorišta Okulus. Zbog toga ovog ljeta nije bilo potrebe za novim velikim iskopavanjima.

Obnavljanje Svjetskog trgovinskog centra Youtube/CBS

„Amerikan ekspres“ neće biti samo glavni korisnik nove kule – kompanija će je u potpunosti posjedovati, što će je učiniti jedinom zgradom u kompleksu Svjetskog trgovinskog centra koju kompanija „Silverstajn propertis“ (Silverstein Properties) neće izdavati u zakup.

Za „Amerikan ekspres“ ovo predstavlja svojevrsni povratak kući. Kompanija se gotovo 40 godina nalazi preko puta, na adresi Vesi strit 200, dok njeni korijeni u Donjem Menhetnu sežu gotovo dva vijeka unazad.

– Iz prve ruke smo vidjeli tragediju 11. septembra i oplakivali gubitak 11 dragih kolega. Kada su mnogi dovodili u pitanje kakva će biti budućnost, „Amerikan ekspres“ je odlučio da ostane – rekla je Deniz Piket, predsjednica sektora za poslovne usluge kompanije, na ceremoniji početka radova u julu.

Napad na Svjetski trgovinski centar u Njujorku Tanjug/AP/Chao Soi Cheong

Nova kula trebalo bi da primi do 10.000 zaposlenih na 55 spratova. To je više prostora nego što kompanija trenutno koristi, ali iz „Amerikan ekspresa“ navode da dodatna površina ne znači nužno veliko povećanje broja zaposlenih, već više prostora po radniku.

Jedna od glavnih karakteristika zgrade biće više od jednog hektara spoljašnjih terasa i vrtova raspoređenih kroz objekat.

Detalji enterijera, uključujući restorane, još se razrađuju. Sljedeća velika faza biće dostizanje najviše tačke zgrade, što se očekuje oko 2029. godine.

Svaka kula gleda ka Memorijalu 11. septembra

Svaka zgrada u kompleksu oblikovana je prema istom principu iz glavnog plana arhitekte Danijela Libeskinda iz 2003. godine.

– Svaka zgrada je okrenuta ka Memorijalu 11. septembra. Tamo se nalaze ulazi u poslovne zgrade – rekla je Mekvilan.

Komercijalni sadržaji – prodavnice, restorani i reklame – uglavnom su pomjereni prema sporednim ulicama. Pojedinačne arhitekte ugradile su i sopstvene detalje. Kod kule 4 Svjetskog trgovinskog centra staklo je izabrano tako da u određenim dijelovima dana izgleda gotovo nevidljivo. Kod kule 2 Svjetskog trgovinskog centra arhitekta Norman Foster odlučio je da se sjećanje na tragediju uključi kroz spoljašnje vrtove.

Napad na Njujork Tanjug / AP /

Čitav kompleks sada je 97 odsto izdat, navodi „Silverstajn propertis“, a preostalo je još samo nekoliko slobodnih spratova.

Većina njih nalazi se pri vrhu kule 3 Svjetskog trgovinskog centra, gdje se nalazi privremena izložba koja kroz fotografije, modele i novinske tekstove prikazuje priču o obnovi kompleksa.

Još samo jedna zgrada čeka da bude završena

Posljednje otvoreno pitanje ostaje kula 5 Svjetskog trgovinskog centra, planirana stambena zgrada sa oko 1.200 stanova.

Ona bi trebalo da bude izgrađena na mjestu parkinga na kojem se nekada nalazila zgrada „Dojče banke“ (Deutsche Bank). Taj objekat je teško oštećen u napadima 11. septembra i potom je dio po dio porušen.

Radovi su bili toliko komplikovani da su tokom uklanjanja zgrade poginula dvojica vatrogasaca.

Finansiranje projekta sada je zaustavljeno zbog rasta troškova izgradnje. Zvaničnici Lučke uprave rekli su početkom ove godine da su pojedini troškovi porasli čak 50 odsto, što je jedan od zvaničnika djelimično povezao sa nestabilnošću na Bliskom istoku.

– Lučka uprava ostaje u potpunosti posvećena izgradnji objekta svjetske klase na lokaciji 5, uključujući cilj da jedna trećina stanova bude pristupačna – saopštila je institucija.

„Silverstajn propertis“, zajedno sa Lučkom upravom, pokušava da pronađe način za nastavak projekta, ali za sada nema preciznog roka.

Dvadeset pet godina nakon rušenja Kula bliznakinja, a sa samo jednom poslovnom kulom koja je još ostala da se izgradi prema viziji nastaloj u haosu nakon napada 2001. godine, Mekvilan je značaj završetka projekta sažela jednostavno:

– Postoji ogroman ponos ne samo u tome što radite na Svjetskom trgovinskom centru, već i u činjenici da završavate posljednju poslovnu zgradu. To je od ogromnog značaja. Gotovo svako na neki način ima ličnu vezu sa ovim mjestom.

(Kurir)