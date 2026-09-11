Kakva sreća! Muškarac pronašao djetelinu sa sedam listova

Džef Bauverarts iz Vlimerena, blizu Birsea na sjeveroistoku Belgije, pronašao je dok je šetao psa kroz polja i farme Vilmerena rijetku djetelinu sa sedam listova.

- Već sam pronašao dosta djetelina sa četiri lista, ali i djetelina sa pet i šest listova. Polja su ih puna. Ali sam se juče zapanjio kada sam pronašao djetelinu sa sedam listova. To nikada ranije nisam vidio - kazao je Bauverarts, prenosi danas VRT.

On je kazao da je otkrio da je šansa da se pronađe djetelina sa sedam listova oko jedan prema 250 miliona.

- U početku sam pomislio da su to možda dvije deteline sa četiri lista zalijepljene jedna za drugu. Kada sam bolje pogledao, ispostavilo se da to nije slučaj - rekao je Bauverarts.

Dodao je da je djetelinu sa sedam listova odnio kući i stavio je u čašu vode da bi duže trajala.

Na pitanje da li misli da će mu djetelina sa sedam listova donijeti sreću, Bauverarts je rekao da je "već imao veliku sreću".

- Zdrav sam i imam sve što želim. Šta više možete poželjeti? Volim da dijelim deteline sa četiri lista koje pronađem sa prijateljima ili porodicom - istakao je Bauverarts.

On je kazao da su ga komšije već pitale da li želi da sa njima popuni listić za igru na sreću loto.

- Misle da će imati dodatnu sreću sada kada sam pronašao djetelinu sa sedam listova, ali ja to ne igram - naveo je Bauverarts, prenosi Tanjug.