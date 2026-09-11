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Obilježeno 30 godina PMF-a u Banjaluci

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11.09.2026 12:43

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Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци
Foto: ATV

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović rekao je da će Srpska i dalje ulagati u nauku jer je to okosnica tehničkog razvoja.

Mastilović je, uoči svečane akademije povodom obilježavanja 30 godina rada banjalučkog Prirodno-matematičkog fakulteta, istakao da je ovaj fakultet sa svojih više od 500 studenata i preko 80 nastavnika izrastao u respektabilnu obrazovnu i naučnu ustanovu.

"Čestitam im za sve što su postigli u ovih 30 godina", rekao je Mastilović novinarima u Banjaluci.

Dekan PMF-a Goran Trbić zahvalio je za podršku i istakao da je ponosan na rad mladih kolega.

On je naveo da je kroz fakultet prošlo više od 2.500 studenata, prenosi Srna.

Prirodno-matematički fakultet je jedna od najvažnijih naučno-obrazovnih institucija Univerziteta u Banjaluci jer doprinosi razvoju visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i struke u brojnim oblastima prirodnih i matematičkih nauka.

PMF Banjaluka je osnovan 1996. godine.

Obilježeno 30 godina PMF-a u Banjaluci

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Banja Luka

Republika Srpska

Draga Mastilović

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

PMF

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