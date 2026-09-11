Obilježeno 30 godina PMF-a u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović rekao je da će Srpska i dalje ulagati u nauku jer je to okosnica tehničkog razvoja.
Mastilović je, uoči svečane akademije povodom obilježavanja 30 godina rada banjalučkog Prirodno-matematičkog fakulteta, istakao da je ovaj fakultet sa svojih više od 500 studenata i preko 80 nastavnika izrastao u respektabilnu obrazovnu i naučnu ustanovu.
"Čestitam im za sve što su postigli u ovih 30 godina", rekao je Mastilović novinarima u Banjaluci.
Dekan PMF-a Goran Trbić zahvalio je za podršku i istakao da je ponosan na rad mladih kolega.
On je naveo da je kroz fakultet prošlo više od 2.500 studenata, prenosi Srna.
Prirodno-matematički fakultet je jedna od najvažnijih naučno-obrazovnih institucija Univerziteta u Banjaluci jer doprinosi razvoju visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i struke u brojnim oblastima prirodnih i matematičkih nauka.
PMF Banjaluka je osnovan 1996. godine.
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