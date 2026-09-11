Logo

Dodik čestitao Roš Hašanu: Srpska čvrsto stoji uz državu Izrael

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 11:26

Komentari:

2
предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik čestitao je jevrejsku Novu godinu – Roš Hašane predsjedniku Države Izrael Isaku Hercogu i predsjedniku Vlade Izraela Benjaminu Netanjahu, Državi Izrael i njenom narodu.

"Naša stalna pažnja usmjerena je na sudbinu i dobrobit Države Izrael i svih Jevreja širom svijeta. Naše kontinuirane aktivnosti i posjete vašoj zemlji tokom proteklih nekoliko godina omogućili su nam da budemo svjesni ne samo neprijateljskog okruženja sa kojima se suočava vaša država i narod, već i otpornosti i hrabrosti izraelskog naroda. Od 7. oktobra 2023. godine, Država Izrael prolazi kroz jedan od najtežih perioda od svog osnivanja 1948. godine.

Republika Srpska je čvrsto stajala uz Izrael u onim trenucima koji su promijenili istoriju Bliskog istoka, i od tada je pružala podršku pravu Izraela da se brani. Nadamo se da će naredne Nove godine biti proslavljane u još boljoj atmosferi mira i prosperiteta Države Izrael", istakao je Dodik u čestitki.

Naglasio je da Republika Srpska čvrsto stoji uz Izrael u ovim izazovnim vremenima, vremenima borbe protiv terorizma, te da podržava svaku borbu i nastojanje da se osigura mir, stabilnost i bezbjednost države i naroda Izraela.

"Koristim ovu priliku i da svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH poželim svako dobro, uz želju da predstojeće praznične dane proslave u krugu porodice i prijatelja, zdravlju, sreći i blagostanju", navodi se u čestitki predsjednika Dodika

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Roš Hašana

Izrael

Republika Srpska

Čestitka

Komentari (2)

Više iz rubrike

Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije osveštaće novu crkvu na Palama

4 h

0
АТВ

Republika Srpska

Župljanin: Odnosi Srpske i Srbije nikada snažniji

4 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Ministarstvo o projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca

5 h

4
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Čelinac - mjesto koje se razvija, gradi, širi i jača

15 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

08

Haris Džinović ponovo govorio o Melini: Jako sam je volio

14

07

Autoputevi Srpske: Potpisani ugovori o donacijama sa deset korisnika u Zvorniku

14

06

AfD podnijela krivičnu prijavu protiv Merca

14

02

Požar kod Ostroga, u borbu sa vatrom uključen i helikopter

14

02

Minić otvorio Svjetski kup i 21. Balkansko džiju-džicu prvenstvo u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima