Dodik čestitao Roš Hašanu: Srpska čvrsto stoji uz državu Izrael

"Naša stalna pažnja usmjerena je na sudbinu i dobrobit Države Izrael i svih Jevreja širom svijeta. Naše kontinuirane aktivnosti i posjete vašoj zemlji tokom proteklih nekoliko godina omogućili su nam da budemo svjesni ne samo neprijateljskog okruženja sa kojima se suočava vaša država i narod, već i otpornosti i hrabrosti izraelskog naroda. Od 7. oktobra 2023. godine, Država Izrael prolazi kroz jedan od najtežih perioda od svog osnivanja 1948. godine.

Republika Srpska je čvrsto stajala uz Izrael u onim trenucima koji su promijenili istoriju Bliskog istoka, i od tada je pružala podršku pravu Izraela da se brani. Nadamo se da će naredne Nove godine biti proslavljane u još boljoj atmosferi mira i prosperiteta Države Izrael", istakao je Dodik u čestitki.

S iskrenim uvažavanjem želim da predsjedniku Države Izrael Isaku Hercogu @Isaac_Herzog i predsjedniku Vlade Izraela Benjaminu Netanjahuu @netanyahu , Državi Izrael i njenom narodu uputim čestitke povodom jevrejske Nove godine - Roš hašane.



Naša stalna pažnja usmjerena je na sudbinu… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 11, 2026

Naglasio je da Republika Srpska čvrsto stoji uz Izrael u ovim izazovnim vremenima, vremenima borbe protiv terorizma, te da podržava svaku borbu i nastojanje da se osigura mir, stabilnost i bezbjednost države i naroda Izraela.

"Koristim ovu priliku i da svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH poželim svako dobro, uz želju da predstojeće praznične dane proslave u krugu porodice i prijatelja, zdravlju, sreći i blagostanju", navodi se u čestitki predsjednika Dodika