Minić čestitao Roš Hašanu: Neka Vam Nova godina donese uspjeh i lijepe trenutke sa bližnjima

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je Roš Hašanu, jevrejsku Novu godinu, svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH.

„Želim Vam u ime Vlade Republike Srpske i u svoje lično ime da Roš Hašanu, jevrejsku Novu godinu, proslavite okruženi ljubavlju Vaših najmilijih.

Praznik duhovne obnove i nade jevrejskog naroda predstavlja priliku da se zajedno podsjetimo na važnost mira, saradnje među narodima i poštovanja različitosti. Neka Vam Nova godina donese uspjeh i lijepe trenutke sa bližnjima! Srećna Roš Hašana!“, navodi se u čestitki predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.