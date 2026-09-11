Minić čestitao Roš Hašanu: Neka Vam Nova godina donese uspjeh i lijepe trenutke sa bližnjima

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je Roš Hašanu, jevrejsku Novu godinu, svim Jevrejima i jevrejskim opštinama u Republici Srpskoj i BiH.
„Želim Vam u ime Vlade Republike Srpske i u svoje lično ime da Roš Hašanu, jevrejsku Novu godinu, proslavite okruženi ljubavlju Vaših najmilijih.
Praznik duhovne obnove i nade jevrejskog naroda predstavlja priliku da se zajedno podsjetimo na važnost mira, saradnje među narodima i poštovanja različitosti. Neka Vam Nova godina donese uspjeh i lijepe trenutke sa bližnjima! Srećna Roš Hašana!“, navodi se u čestitki predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.
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