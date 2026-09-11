Izborni štab SNSD-a traži odgovornost za propuste na testnom glasanju: Ni rukovodstvo CIK-a ne može biti izuzeto

Izborni štab SNSD-a zatražio je hitno utvrđivanje odgovornosti za propuste u organizaciji današnjeg testnog glasanja širom BiH, uključujući odgovornost predsjednika i članova Centralne izborne komisije BiH, ocjenjujući da kašnjenje glasačkih listića otvara pitanje spremnosti za opšte izbore 4. oktobra.

"Za situaciju u kojoj su građani pozvani na glasanje, a glasački listići nisu dostavljeni na vrijeme, neko mora da odgovara", saopšteno je iz Izbornog štaba SNSD-a.

Iz ovog štaba zahtijevaju da se odgovornost utvrdi kroz cijeli lanac organizacije, od nabavke i distribucije materijala do nadzora i rukovođenja.

"Prvi ljudi CIK-a ne mogu biti izuzeti iz tog postupka, niti se sve može završiti prebacivanjem krivice na dobavljače, prevoznike ili lokalne izborne komisije", poručili su iz Izbornog štaba SNSD-a.

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U saopštenju su izdvojili situaciju u Banjaluci, pozivajući se na izjavu člana Gradske izborne komisije da su iz CIK-a tri puta zvali da pitaju jesu li listići stigli, a da nisu pružili informaciju ko ih dostavlja i odakle dolaze. Naveli su da su građani čekali i odlazili, dok su instrukcije o završetku glasanja mijenjane prije nego što je ono počelo.

Izborni štab SNSD-a ocijenio je da takva organizacija pokazuje "zabrinjavajući nivo nesposobnosti ljudi koji rukovode izbornim procesom", posebno u svjetlu obećanja o sprovođenju najveće reforme izbornog procesa u posljednjih trideset godina.

"Ako CIK nije u stanju da obezbijedi osnovne uslove za testno glasanje na ograničenom broju lokacija, na čemu zasniva uvjeravanje da je spreman za izborni dan u cijeloj BiH?", upitali su iz Izbornog štaba SNSD-a.

Dodali su da testiranje služi otkrivanju problema, ali da to ne oslobađa odgovornosti one koji su bili dužni da ga pripreme, te istakli da bez listića nema potpune provjere tehnologije, pouzdane procjene trajanja glasanja niti prilike da se birači upoznaju o novom postupku.

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Objašnjenja o "nepredviđenim okolnostima" i "naučenim lekcijama" smatraju nedovoljnim, te traže odgovore o tome ko je bio zadužen za dostavu, koji rokovi nisu ispoštovani, kada je rukovodstvo saznalo za problem i zašto građani nisu blagovremeno obaviješteni.

Izborni štab SNSD-a zatražio je javni izvještaj o svim propustima, utvrđivanje pojedinačne i rukovodne odgovornosti i konkretne mjere prema odgovornima, a od CIK-a traže i da predstavi kako će obezbijediti da se isti problemi ne ponove 4. oktobra.

"Građani ne smiju na dan izbora plaćati cijenu tuđe nesposobnosti. Poslije ovakve probe, rukovodstvo CIK-a mora ponuditi mnogo više od novih obećanja", poručili su iz Izbornog štaba SNSD-a