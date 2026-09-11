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Župljanin: Odnosi Srpske i Srbije nikada snažniji

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11.09.2026 10:04

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АТВ
Foto: ATV

Srpski narod u danima kada slavi srpsko jedinstvo, slobodu i zastavu mora biti ponosan na dostignuća u odnosima Republike Srpske i Srbije, koje nezaustavljivo jačaju srpsko jedinstvo, rekao je predsjednik Organizacije starješina Republike Srpske Slobodan Župljanin.

- Čini se da ono nikada nije bilo snažnije, a to nedvosmisleno pokazuje i činjenica svesrpske sabornosti, dostojanstva i jedinstva iskazanih u odavanju počasti i zahvalnosti generalu Ratku Mladiću, koji je ubijen od satanističke ruke Haškog tribunala - rekao je Župljanin za Srnu.

On je istakao da je srpski narod ponosan na pretke i istoriju, kao i na svoju zastavu koja je simbol slobode i jedinstva svih Srba, ma gdje živjeli.

Župljanin je naveo da je izuzetno važno da Republika Srpska i Srbija i ove godine, ali i u budućnosti, zajednički obilježavaju 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sjećanja na datum kada je slavna srpska vojska započela proboj Solunskog fronta.

Жупљанин

Republika Srpska

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- Ovo je prilika da se prisjetimo svih naših slavnih predaka i istorije i da, slijedeći put kojim su oni koračali, obezbijedimo vječno postojanje Republike Srpske i Srbije i život srpskog naroda u slobodi - rekao je Župljanin.

Prema njegovim riječima, Srbi svoju zastavu doživljavaju kao trobojnu nit koja ih vezuje kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti i budućnosti.

- Srpska zastava, grb i himna su neraskidivi vječni simboli kojima ćemo graditi bolju budućnost - rekao je Župljanin.

Istakao je da je svijest o jedinstvu, slobodi i zastavi neuništiva osnova odbrane Republike Srpske i slobode srpskog naroda.

Organizacija starješina Vojske Republike Srpske i sve patriote Republike Srpske, građanima Srpske i Srbije uputili su iskrene čestitke povodom obilježavanja zajedničkog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Širom Republike Srpske i Republike Srbije 15. septembar se proslavlja kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

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Tagovi :

Slobodan Župljanin

Republika Srpska

Srbija

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