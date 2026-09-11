U Rusiji pokrenuta 5G mreža

Mreža 5G zvanično je pokrenuta u Rusiji, saopštilo je Ministarstvo za digitalni razvoj, komunikacije i masovne medije. To je urađeno na zahtijev predsjednika Vladimira Putina.

„Tehnologija 5G je sveobuhvatni ekosistem predviđen za digitalnu transformaciju ekonomije. Njena implementacija neće doprinijeti samo povećanju brzine mobilnog interneta“, napomenulo je ministarstvo.

Ovaj novi komunikacioni standard za Rusiju može se koristiti za kontrolu bespilotnih vozila i robotskih sistema, razvoj telemedicine, digitalizaciju industrije i u druge svrhe.

Prva faza je rad 5G na LTE frekvencijama koje su ranije bile dodeljene telekomunikacionim operaterima. Telekomunikacione kompanije su takođe dobile frekventni opseg od 4,63-4,99 GHz za standard pete generacije. Opseg se dodjeljuje besplatno i ravnopravno.

„Ovo nam omogućava da održimo visok nivo konkurencije i garantujemo pristupačne cene“, napomenulo je Ministarstvo digitalnog razvoja.

Usluga već funkcioniše u 16 ​​gradova, a približno 10 miliona ljudi ima pristup brzom mobilnom internetu, saopštilo je Ministarstvo za digitalni razvoj.

Mreža 5G biće dostupna u još 50 ruskih gradova do kraja godine, ističe se u saopštenju, prenosi Sputnik.