Putin stigao u Indiju, sastaje se sa Modijem

Ruski predsjednik Vladimir Putin stigao je u trodnevnu radnu posjetu Indiji povodom 18. samita BRIKS-a koji se održava od 11. do 13. septembra.

Prvi Putinov bilateralni sastanak na marginama događaja biće sa domaćinom samita, premijerom Indije Narendrom Modijem.

Nakon razgovora, prisustvovaće međunarodnoj industrijskoj izložbi Inoprom Indija.

Nakon toga, Putin će se, zajedno sa drugim liderima, obratiti na Poslovnom forumu BRIKS-a, javlja "Sputnjik".

Šef ruske države planira uveče da se sastane sa predsjednikom Južnoafričke Republike Sirilom Ramafosom, egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom el Sisijem i drugim liderima.

Pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov je, takođe, najavio da će ruski predsjednik neformalno razgovarati sa kineskim kolegom Si Đinpingom na marginama skupa, ali da neće održati zaseban sastanak sa njim.

Glavni program počinje sutra, 12. septembra kada će Modi lično pozdraviti goste u Izložbenom i kongresnom centru, a zatim će svi lideri učestvovati na samitu šefova država organizacije.

Glavni dogovori sa samita biće zabilježeni u završnom dokumentu – Deklaraciji iz Nju Delhija. Uveče će se potom održati tradicionalni svečani prijem, a nakon sastanka šefova država BRIKS-a, zakazan je sastanak ruskog predsjednika i etiopskog premijera Abija Ahmeda.

Posljednjeg dana samita 13. septembra planirana je proširena sjednica u formatu BRIKS+ saradnje, prenosi Srna.