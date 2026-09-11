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Teška nesreća u Švajcarskoj: Autobus pun turista probio ogradu i sletio s puta, ima mrtvih

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11.09.2026 07:29

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„Припадници хитних служби реагују након несреће у којој је учествовао туристички аутобус у близини Суша, у кантону Граубинден, Швајцарска, у четвртак, 10. септембра 2026. године.“
Foto: Tanjug/Jon Duschletta/Engadiner Post/Keystone/AP

Više osoba je poginulo i povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći u alpskom selu Suš, na istoku Švajcarske, u kojoj je učestvovao autobus u kojem se nalazilo 48 turista iz Holandije.

Holandski turistički autobus skrenuo je sa puta između Cerneza i Suša i udario u zaštitnu ogradu pored semafora na gradilištu, saopštila je Kantonalna policija Graubinden, a prenio „Blik“.

Iako još nije saopšteno koliko ima poginulih i povrijeđenih, na licu mjesta viđena su pogrebna vozila, brojna ambulantna vozila Hitne pomoći, kao i nekoliko spasilačkih helikoptera.

Prema prvim informacijama, turistički autobus je juče oko 16.45 časova na putu između Suša i Cerneza udario u zaštitnu ogradu, probio je, a zatim preletio preko puta, klizio kratko niz nasip i zaustavio se na boku.

Mjesto nesreće nalazi se u građevinskoj zoni, a prema riječima očevidaca, put je u oblasti u kojoj se dogodila saobraćajna nesreća djelimično sveden na jednu traku.

Prema izvještajima holandskih medija, pretpostavlja se da je vozač autobusa morao da skrene kako bi izbjegao prepreku ili kamen na putu.

Prema podacima holandskog udruženja turističke industrije ANVR, u autobusu je bilo ukupno 49 holandskih državljana – vozač i 48 putnika.

Švajcarski predsjednik Gi Parmelin je u poruci koju je objavio na platformi Iks rekao da će se „nadležne švajcarske vlasti pobrinuti da se sprovede sveobuhvatna i temeljna istraga kako bi se razjasnile sve okolnosti ove nesreće“.

(RTS)

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Švajcarska

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