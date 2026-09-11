Izrael: Digli smo u vazduh glavni sistem tunela Hezbolaha u Libanu

Napetosti rastu oko dva ključna pomorska prolaza na Bliskom istoku. Huti su ojačali kontrolu nad Bab el Mandebom, dok je kroz Ormuski moreuz u srijedu prošlo sedam brodova, u odnosu na desetodnevni prosjek od 14.

Huti su zauzimanjem luke Moka ojačali kontrolu nad moreuzom Bab el Mandeb, dok Rojters navodi da se njihovo napredovanje odvija uz direktna uputstva iranske Revolucionarne garde. Saudijske snage izvele su desetine udara u Jemenu. Broj brodova koji prolaze kroz Ormuski moreuz dodatno je smanjen.

Kroz Ormuski moreuz u srijedu je prošlo sedam brodova, u odnosu na 12 dan ranije i desetodnevni prosjek od 14. Iran je istovremeno privremeno ukinuo taksu od 10 odsto za strane brodove koji prevoze naftu, gas i tečne naftne derivate u zemlju i iz nje.

Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je Teheranu napadom na nuklearni kompleks na planini Pijuk.

Više američkih vojnih aviona oštećeno je u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu „Muvafak Salti“ u Jordanu, objavila je novinarka Si-Bi-Esa.

Volstrit džornal piše da je Iran protiv američkih brodova koristio napredne balističke rakete i da ponovo proizvodi rakete u podzemnim postrojenjima.

IAEA je registrovala građevinske aktivnosti na planini Pikaks u Iranu, ali navodi da nema konkretne informacije o tome šta se tamo dešava. Američki predsjednik Donald Tramp upozorio je da bi SAD mogle da napadnu tu lokaciju.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac zaprijetio je Iranu „najsnažnijim odgovorom dosad“ u slučaju napada na Izrael. Istovremeno, iranski ambasador pri UN osudio je nove američke sankcije iranskom vazduhoplovnom sektoru, nazivajući ih „ekonomskim terorizmom“.

(RTS)