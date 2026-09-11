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Majka optužena za smrt bebe: Pijana ostavila petomjesečnu kćerku u kadi

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11.09.2026 07:22

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Foto: Pixabay/geralt

Majka iz Filadelfije optužena je da je bila pijana kada se njena petomjesečna ćerka udavila u hotelskoj spa kadi, piše magazin Pipl.

Tužilaštvo okruga Lankaster saopštilo je da je Dionte Nikol Beket (25) 26. avgusta odustala od preliminarnog saslušanja pred sudijom Rejmondom Šelerom. Protiv nje su podnijete optužbe za ugrožavanje dobrobiti djeteta i ubistvo iz nehata.

Beket je optužena da je "nepromišljenim postupkom prouzrokovala smrt svoje ćerke kada ju je, pod dejstvom alkohola, stavila u spa kadu u hotelu", navodi se u saopštenju tužilaštva.

Beket je bila gošća hotela, a tužioci navode da je policiji rekla da je tokom cijelog dana kada je djete preminulo konzumirala alkohol. Takođe je rekla policiji da je ranije tog popodneva vodila ćerku na plivanje, nakon čega su se vratile u hotelsku sobu.

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Policija je na njenom telefonu pronašla fotografiju i snimak njene ćerke u spa kadi. Međutim, Beket je policiji rekla da nije bila svjesna da je dijete unela u spa kadu. Ona je navodno takođe tvrdila da svoju ćerku nikada nije stavila u spa kadu.

Na snimcima nadzornih kamera unutar hotela vidi se kako Beket ulazi u hol noseći ćerku u naručju. Prema saopštenju tužilaštva, dijete je djelovalo "beživotno".

Nekoliko gostiju hotela pozvalo je broj 911 i pokušalo da pruži djetetu pomoć i sprovede mjere oživljavanja prije dolaska hitne pomoći.

Tužilaštvo okruga Lankaster navodi da je testiranjem njenog daha utvrđeno da je imala 0,149 odsto alkohola u krvi.

Beket je puštena iz pritvora nakon što je položila kauciju od 100.000 dolara. Prema sudskim zapisima dostupnim na internetu, koje je pregledao magazin Pipl, sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 25. septembar.

(telegraf)

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