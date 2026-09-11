Dan kada se svijet radikalno promijenio: 9/11 - Godišnjica terorističkih napada na SAD

Obilježava se 25. godišnjica terorističkih napada na SAD, kada je život izgubilo oko 3.000 ljudi. Dva oteta aviona su tada udarila u kule „bliznakinje“ Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, kao i u kompleks Pentagon u Vašingtonu. Jedan avion srušio se u Pensilvaniji.

Direktna posljedica terorističkog napada 11. septembra 2001. godine bila je odluka Bijele kuće na čelu sa Džordžom Bušom Mlađim da objavi rat terorizmu u svijetu, što je nesumnjivo suštinski odredilo tendencije u međunarodnim odnosima prvih decenija 21. vijeka.

U Sjedinjenim Američkim Državama sa izuzetnom posvećenošću svake godine podsjećaju na žrtve napada od prije 17 godina.

Žrtve terorističkog napada su stradale nakon što su dva oteta aviona udarila u kule „bliznakinje“ Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku, koje su se potom srušile, kao i prilikom udara trećeg aviona na kompleks Pentagon u Vašingtonu, i pada aviona u Pensilvaniji.

Život izgubilo oko 3.000 ljudi

Život je izgubilo oko 3.000 ljudi. Iz kula „bliznakinja“ u Njujorku svega 20 ljudi uspjelo je da napusti zgrade prije nego što su se urušile. Među žrtvama 11. septembra bila su i 372 stranca, uključujući i jednog državljanina Srbije.

Velike žrtve su pretrpjeli i pripadnici njujorških gradskih službi, prije svih vatrogasci. Čak 343 vatrogasca su poginula prilikom pada kula „bliznakinja“ dok su nastojala da nekako pomognu.

Napad na Njujork Tanjug / AP / Chao Soi Cheong

Devetnaest pripadnika Al Kaide započelo je napad otimanjem četiri putnička aviona koji su uzletjeli sa aerodroma u Bostonu, Njujorku i Vašingtonu.

Otmičari su upali u kabine aviona i, služeći se noževima za hartiju kao oružjem, preuzeli kontrolu nad letjelicama.

Prvi avion „Amerikan erlajnsa“ udario je u 8.46 časova u sjevernu kulu STC-a, a ubrzo zatim i drugi avion kompanije „Junajted“ udario je u južnu kulu. Treća oteta letjelica udarila je u središte Pentagona u Vašingtonu, dok se četvrta srušila tokom borbe putnika sa teroristima, kako glasi zvanična verzija.

Kasnije su odgovarajuće službe SAD ocijenile da je „mozak“ napada koji su se dogodili bio Kalid Šeik Muhamed.

Komandosi američke vojske izveli su u proljeće 2011. godine prepad na jedno imanje u Pakistanu gdje se krio Osama bin Laden, optužen da je odgovoran za terorističke napade na SAD, i likvidirali ga, o čemu je tadašnji američki predsjednik Barak Obama izvijestio naciju i cijeli svijet.

Napad na Njujork Tanjug / AP /

Sudija vojnog suda u američkoj vojnoj bazi u zalivu Gvantanamo na Kubi, januara 2013. godine odbio je zahtjev da se suđenje petorici optuženih za napade na Njujork i Vašington 11. septembra 2001. javno prenosi putem televizije.

Na mjestu na kojem su se nalazile kule STC-a u Njujorku podignuto je spomen-obilježje žrtvama, a sazidan je i novi Svjetski trgovinski centar.

Svaka godišnjica obilježavanja napada povod je i za iznošenje različitih spekulacija, prema kojima je napad insceniran kako bi se pokrenuli novi ratovi pod okriljem borbe protiv terorizma.