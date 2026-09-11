Dvoje mrtvih u teškoj nesreći: Automobil udario u banderu i prepolovio se!

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros između između Velike Gorice i Zagreba.
Kako piše Indeks, do udesa je došlo oko 4.30 na nadvožnjaku Velika Mlaka, a automobil se zabio u stub javne rasvjete.
Kako javlja HAK, zbog saobraćajne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica (u smjeru Zagreba) između Velike Mlake i Velike Gorice.
Hrvatski mediji javljaju da su scene sa mjesta nesreće stravične, te da se automobil od siline udara prepolovio.
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