Gori Brač, požar se od prethodne noći ne smiruje

Na ostrvu Braču sinoć je izbio požar koji se zbog jakog vjetra brzo proširio na nepristupačnom terenu.

Vatra je planula između Ložišća i Dračevice, a vatrogasci su se cijelu noć borili s plamenom i uspjeli da odbrane sve kuće. Situacija je jutros bolja i opasnosti za objekte nema, potvrdio je glavni vatrogasni komandant Slavko Tucakaović.

Čitaoci su jutros poslali fotografije i snimke požara koji se vidi i iz Splita. „Kiša je stala, požar se širi“, javio je jedan čitalac.

Požar se brzo širio zbog vjetra

Požar je izbio u 22.13 časova, a jak vjetar je odmah počeo da ga širi na teško pristupačnom području, rekao je Tucakaović za Indeks

Gorjeli su trava, nisko rastinje i borova šuma. U početku vatra nije ugrožavala kuće, ali se kasnije približila naseljima Ložišća i Gornja Bobovišća. Zbog opasnosti je sprovedena i manja, preventivna evakuacija stanovnika iz prvih kuća prema moru.

Stigla pojačanja i kanaderi

Tucakaović je potvrdio da je situacija jutros bolja, iako je tokom noći bilo izuzetno teško procijeniti ukupnu površinu zahvaćenu požarom.

Rano jutros na Brač su stigla i pojačanja.

„U 5.00 časova uputili smo 33 vatrogasca i 10 dodatnih vozila iz Splitsko-dalmatinske županije. U 6.20 očekujemo i polijetanje četiri kanadera da pomognu kako bi se ovaj požar ugasio“, najavio je Tucakaović.

Pohvala vatrogascima na terenu

Glavni komandant istakao je trud vatrogasaca koji su se s vatrom borili cijelu noć.

„Bio je to veoma težak, veoma zahtjevan požar“, rekao je Tucakaović i posebno pohvalio ljude na terenu.

„Oni su uložili nadljudske napore cijelu noć. Zaista, svaka čast i velika pohvala za sve ono što su noćas uradili“, zaključio je.

Tokom noći zatvoren put i isključena struja

Podsjećamo, požar je sinoć izbio na području između Ložišća i Dračevice, iznad Sutuvana. Vatra se brzo širila, a tokom noći na terenu su bile sve raspoložive ostrvske vatrogasne snage.

Zbog požara policija je zatvorila lokalni put Dračevac–Ložišća, a područje zahvaćeno požarom ostalo je bez električne energije. Isključen je i lokalni dalekovod.

Oko 1.30 časova čitaoci „Dalmacije Danas“ javljali su da je požar, nošen jakim jugom, krenuo uzbrdo. Vatrena linija bila je vidljiva iz više dijelova Brača.

Tokom noći postojala je nada da će kiša pomoći u gašenju. Nevrijeme je zahvatilo dijelove Šolte, a kiša je stigla i do Milne, ali je veći dio padavina zaobišao požarište.

Opština Nerežišća pozvala je mještane da ne prilaze području požara i da omoguće prolaz interventnim vozilima. Zbog velike količine dima građanima je preporučeno da zatvore prozore i vrata na kućama, kao i prozore na vozilima.

Oko 4.00 časa vatrogasci su saopštili da su uspjeli da odbrane Ložišća, a borba s vatrom tada se vodila na području Bobovišća. Na terenu su u tom trenutku bila 44 vatrogasca sa 15 vozila, a kuće nisu bile ugrožene.