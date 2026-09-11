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Udes na zapadnom tranzitu u Banjaluci, stvaraju se gužve

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11.09.2026 07:49

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Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Sudar dva automobila dogodio se jutros na zapadnom tranzitu u Banjaluci, što je prouzrokovalo velike saobraćajne gužve.

U udes koji se dogodio kod salona namještaja “Komo” učestvovali su automobili pežo i golf.

Na autima je pričinjena materijalna šteta, a nije poznato da li ima povrijeđenih osoba.

Na ovoj dionici puta stvorile su se velike kolone vozila.

(Nezavisne )

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Tagovi :

udes

Saobraćajna nezgoda

Banja Luka

Policija

gužva u saobraćaju

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