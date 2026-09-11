Udes na zapadnom tranzitu u Banjaluci, stvaraju se gužve

Autor:ATV redakcija
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Sudar dva automobila dogodio se jutros na zapadnom tranzitu u Banjaluci, što je prouzrokovalo velike saobraćajne gužve.
U udes koji se dogodio kod salona namještaja “Komo” učestvovali su automobili pežo i golf.
Na autima je pričinjena materijalna šteta, a nije poznato da li ima povrijeđenih osoba.
Na ovoj dionici puta stvorile su se velike kolone vozila.
(Nezavisne )
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