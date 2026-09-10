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Detalji stravične nesreće na Manjači: Poginuo mladić

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10.09.2026 18:53

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Несрећа на Мањачи
Foto: Viber

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Ratkovo kod Ribnika stradao je Bane M (24) iz ove opštine.

U nesreći su učestvovali kamion koji je upravljao Nemanja S. (34) i automobil u kojem je bio stradali dvadesetčetvorogodišnjak, potvrđeno je za portal "Provjereno.info".

Kako se moglo vidjeti na fotografijama, auto je potpuno smrskan, a kamion je prevrnut na putu.

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Tagovi :

nesreća

tragedija

Manjača

Ribnik

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