Detalji stravične nesreće na Manjači: Poginuo mladić

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Ratkovo kod Ribnika stradao je Bane M (24) iz ove opštine.

U nesreći su učestvovali kamion koji je upravljao Nemanja S. (34) i automobil u kojem je bio stradali dvadesetčetvorogodišnjak, potvrđeno je za portal "Provjereno.info".

Kako se moglo vidjeti na fotografijama, auto je potpuno smrskan, a kamion je prevrnut na putu.