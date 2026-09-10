Detalji stravične nesreće na Manjači: Poginuo mladić

Autor:ATV redakcija
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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u mjestu Ratkovo kod Ribnika stradao je Bane M (24) iz ove opštine.
U nesreći su učestvovali kamion koji je upravljao Nemanja S. (34) i automobil u kojem je bio stradali dvadesetčetvorogodišnjak, potvrđeno je za portal "Provjereno.info".
Kako se moglo vidjeti na fotografijama, auto je potpuno smrskan, a kamion je prevrnut na putu.
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