Rat kao predizborni program FBiH: Neki bi izgleda ponovo da se mobilišu

Dronovi, kamikaze, borbeni avioni, "teret" koji se istresa, planovi za „ne daj Bože" i na kraju – „mi znamo šta nam je činiti".

Ne, ovo nije izvještaj sa ratišta. Ovo je politički rječnik ministara odbrane u Savjetu ministara BiH Zukana Heleza u 2026. godini.

Tri decenije poslije rata i tri sedmice pred izbore, neki bi, izgleda, ponovo da mobilišu..ako ne narod, onda bar biračko tijelo.

''Pozivam međunarodnu zajednicu da povuče svoj potpis sa stvaranja ove genocidne paradržavne tvorevine, a mi znamo šta nam je činiti nakon toga'', naveo je ministar odbrane BiH Zukan Helez.

Šta im je činiti, nije rekao. Zna Helez. Ostali mogu da nagađaju. Ministar koji bi, po prirodi funkcije, morao pažljivije od drugih da bira riječi kada govori o ratu i miru, ostavio je pola rečenice, a građanima da dopisuju drugu polovinu. Nije ovo rekao čovjek za kafanskim stolom poslije treće ture. Rekao je ministar odbrane. Čovjek kojem bi mir trebalo da bude posao, a ne prepreka dobroj političkoj doskočici. Ako ste pomislili da je time ratni arsenal metafora popunjen..ne, nije. Stiže dron.

"I to više od jednog. Neka gitare kupe same sebi, laptope. Ja ću im kupiti dronove i naučiti kako da upravljaju dronovima. To je jedino što ću ja ostaviti svojo đeci, a da budem siguran da će moću da odbrane", dodao je direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić.

Gitara, ni kriva ni dužna, postade kolateralna šteta bh. politike. Suljagić bi djeci dronove da se brane, ne zna se samo - od koga. Rovova nema. Nema ni rata. Neće ga ni biti. Bar kada je riječ o Republici Srpskoj. Ovdje ljudi spremaju djecu za školu, drva i zimnicu za zimu..novac za račune. Ratove, zasad, spremaju uglavnom oni kojima dobro izgledaju u tv nastupima i na društvenim mrežama. Pred izbore, izgleda, dobro dođu. Kada ponestane odgovora na pitanje kako se živi, uvijek se može otvoriti pitanje kako će se ratovati. Strah je stara politička valuta. Ne jede ga inflacija, a pred izbore mu, po pravilu, skoči kurs.

"I da, govorim o stvaranju fronta protiv pomahnitale četničke ideologije u Republici Srbiji. Govorim o stvaranju regionalnog političkog i sigurnosnog fronta protiv četničkih ideologija koje su već jednom razorile Bosnu i Hercegovinu i zavile u crnu kompletan Balkan.Povampirena četnička ideologija više nije unutrašnja politička devijacija Srbije niti problem ograničen na Bosnu i Hercegovinu", tvrdi federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak.

Još nije poznato kako se tačno u Federaciji BiH, pored kvazigrađanskih političkih opcija, desilo da sin Alije Izetbegovića djeluje kao pacifista. Pred izbore, izgleda, svako dobije svoju ulogu.

"Nemojte izazivati dobre Bošnjane. Mi ne želimo ničije, ali svoje nećemo dati. Bosnu i Hercegovinu niste uspjeli pokoriti kada ste imali neuporedivo veću prednost, nećete ni danas", naveo je predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović.

Najlakše je praznim oružjem zveckati od sto. Naročito kada znate da za tim stolom niko ne želi rat. Za razliku od FBiH u Republici Srpkoj se ne bave drugim entitetom.

"Kad ste mene čuli da sam rekao nešto o Federaciji? Samo mi recite kad..a, bilo je toliko stvari. Da li su dokoni, da li nas toliko ne vole, uvijek traže povod za eskalaciju svoje mržnje. Uopšte nas ne interesuju. Republika Srpska ima svoja ovlaštenja, kapacitete, mogu da pričaju – ali je pametnije da ništa ne rade", jasan je premijer Republike Srpske Savo Minić.

Srpska neće nestati zato što je Helez, ili bilo ko drugi iz FBiH poželio da neko povuče potpis. Ali, neće ni uzimati pušku svaki put kada neko u Sarajevu poželi pet minuta političke slave.

"Neće nama neki pijani Helez govoriti šta smijemo, šta ne smijemo. To je njegova pijana glava izmislila, pa on misli da što više laje, da bi mogao da bude primijećen. A usput žele da kažu da se oni bore za BiH. Za koju BiH se oni bore", upitao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Nije Helez juče otkrio ratni rječnik. Od „penicilina za razdruživanje", do ,,znamo šta nam je činiti''. U Srpskoj ne nagađaju, znaju šta je htio da kaže.

"Šta, krenuo bi u džihad, jel tako? Strpao bi nas u tamnice, stavljao nas u okove? Hapsop bi nas gđe gpd bi stigao, ubijao, odsijecao glave, dovodio mudžahedine kao 90tih godina. To bi radio Zukan Helez", istakla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

BiH ima previše stvarnih problema da bi joj političari proizvodili imaginarne frontove. Narod koji itekako zna kako izgleda kada oružje prestane biti metafora, posljednji je kojem treba objašnjavati šta znači kada se njime olako maše. Tri sedmice pred izbore, treba dobro gledati ko podiže temperaturu, ko proizvodi neprijatelje i ko građanima, umjesto odgovora, servira strah. Dron nije politički argument. Nedovršena prijetnja nije državna politika. Rata biti neće. Bar ako se budu pitali odgovorni političari. A o tome ko su odgovorni političari uskoro će se pitati građani na izborima. Tad će biti jasnije jesmo li zrelo društvo ili smo zreli za ozbiljnije podjele.