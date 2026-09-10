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Jokić o Strahinji i Nemanji: "Uvijek su me tukli, ali su dobra braća"

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10.09.2026 20:12

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Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Nikola Jokić bio je gost podkasta "Jao Mile", gdje je govorio o brojnim temama, od reprezentacije Srbije do života van košarkaškog terena.

Jedna od tema koja je privukla pažnju bila je i njegova porodica, odnosno odnos sa braćom Strahinjom i Nemanjom, koji su od njegovih najmlađih dana važan deo njegovog života.

Jokića je voditelj Mile Ilić pitao kakav je njegov odnos sa braćom, koliko se promijenio kroz godine i kakvi su njih trojica kada nema košarke, reflektora i velikog pritiska.

"I dan danas se svađamo. Ne u velikim količinama, ali i treba. Da isto razmišljamo, bilo bi glupo. Mislim da sam i ja vidio, kroz neke njihove primjere, kako ne treba. Ali sam vidio i kako treba, i kako se trenira, i kako u nekim neuslovima se zalaže, i kako se bori i igra".

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"Ti kažeš, Strahinja ti je polomio nos, ali je borben. Da li su me... Mislim da su kod mene u 21, 22, 23 godine, kada sam imao, mogli da utiču, ali sada je sve nekako grupno. Nekako svi znamo sada kolektivno koja je prava odluka.

Najteža bratska lekcija?

"Ja njih volim. Bili su dobri. Uvijek su me tukli i maltretirali, ali su dobra braća. Volio bih da druga djeca imaju takvo detinjstvo, kao što sam ja imao. Sve je to u krugu ljubavi bilo".

(Telegraf)

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Nikola Jokić

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Београд, 5. јула 2026. - Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.

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