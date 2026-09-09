Ćus Mateo za ATV: "Španija ima mlad tim, moramo da vjerujemo u proces"

Posljednju medalju sa velikih takmičenja košarkaška reprezentacija Španije osvojila je na Evrobasketu 2022. godine, smjena generacija uticala je na rezultate "crvene furije", ali selektor Ćus Mateo za ATV poručuje da vjeruje u mlade snage čiji najbolji dani tek dolaze.

Španija je vezala tri poraza u kvalifikacijama za Mundobasket, a Mateo kaže da sa dosta optimizma gleda ka završnim prozorima.

"Ništa nije gotovo. Optimističan sam kada je u pitanju cijela situacija. Počeli smo veoma dobro, sa 5/0, pa smo izgubili zadnje tri utakmice. Nije lako nastupati sa različitim timovima u svakom prozoru, svakoj drugoj utakmici i bez previše pripreme. U svakom slučaju, ne volim opravdanja, moramo da gledamo naprijed, ispred sebe i da pokušamo da završimo ove kvalifikacije. Imamo veoma mlad tim koji će biti jako dobar za nekoliko godina, vjerovatno. To je glavni izazov sada, napraviti nešto kvalitetno kako bi u budućnosti bili u vrhu evropske košarke", kaže Mateo.

Nije lako mladim snagama u Španiji da ostvare rezultate koje su postizale zlatne generacije predvođene braćom Gasol, Huanom Karlosom Navarom ili Rudijem Fernandezom.

"Pritisak postoji, naravno. Uvijek se gleda ka budućnosti, ali moramo da budemo ozbiljni i da poštujemo proces koji je svim mladim igračima potreban. Moramo da budemo strpljivi, ukoliko budemo poštovali proces dobićemo nešto dobro", poručuje Mateo.

Košarkaški stručnjak koji na klupi madridskog Reala osvojio i Evroligu prošle sedmice boravio je na Adria Sports Conference, a tom prilikom susreo se sa brojnim poznatim licima iz svijeta sporta.

"Za mene je važno čuti ideje i filozofiju legendi poput Svetislava Pešića, ili Marine Maljković u ženskoj košarci. Za mene je važno jer ovakvi događaji dopiru do velikog broja ljudi koji vjerovatno nemaju mogućnost da pričaju sa ovakvim legendama često. Što se mene tiče ovo je sjajno za ljude. Konkretno, sa gospodinom Pešićem upoznao sam se davno u Španiji. Mnogo mu se divim. Posljednji put kada smo se vidjeli bilo je kada mu je Košarkaški savez Španije dodijelio jednu nagradu i tada mi je dao neke savjete što se tiče reprezentacije Španije. Rekao mi je: „Ćus, pokušaj da napraviš dobru hemiju u ekipi jer je to za reprezentaciju najvažnije", zaključio je Mateo.