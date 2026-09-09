Kiša donijela olakšanje na požarištu u Piskavici

Dok Hercegovina i dalje čeka ozbiljniju kišu, prijeko potrebnu za borbu s požarima, padavine su stigle u Banjaluku i dale predah ovdašnjim vatrogascima i mještanima Gornje Piskavice.

Tamo je pet dana trajala borba s vatrenom stihijom. Vatra je ugrozila kuće, pomoćne objekte, crkvu, groblja. Progutala je nekoliko objekta. Na požarištu, prije kiše, je bila i naša ekipa.

Kiša je donijela olakšanje na požarištu u Piskavici. Nakon 5 dana borbe sa vatrom došla je u spas mještanima i spasilačkim službama. Požar je danima ozbiljno prijetio porodičnim kućama, crkvama, grobljima i lovačkim kućama. Glavni objekti nisu stradali, ali vatra je progutala nekoliko pomoćnih objekata i zahvatila nekoliko dunuma šume.

"Nepristupačan je prostor, teško se može prići. Iz priloženog se vidi da to ne staje i da na više lokacija ima buktinja. Evo ovo je već došlo da kažem do planinarskog doma i lovačke kuće. Tu su ljudi odbranili lovačku kuću, ali evo vatra se širi prema naselju Šumari, svakako prema Buzadžijama, Kovačevićima, na sve strane je zahvatilo i pruža se prema potkzorskim selima", rekao je predsjednik Mjesne zajednice Gornja Piskavica Goran Knežević.

Juče je u dijelu Kovačevića vatra stigla nadomak kuća. Dodatni problem u gašenju predstavljao je nepristupačan i izuzetno zahtjevan teren.

"Jako je izazovno. Uspjeli smo lokalizovati požar, spasili smo neke objekte – kao ovaj što je ispred nas. Vidite kakvo je stanje, a bila je velika borba, iscrpljujuća, ali uspjeli smo. A što se tiče u dubini šume – tu smo mi nemoćni", istakao je iz Šumskog gazdinstva Banjaluka Mirko Grulović,

Požare u Banjaluci najčešće izazove ljudska ruka, odnosno neodgovorno ponašanje građana, poručuje komandir Vatrogasne brigade Banjaluka.

"Gasili smo sporadično, aktivno i pasivno - u smislu da smo sprečavali da budu ugrožene kuće i ljudski životi. Tamo gdje je nepristupačan teren, tamo ne može kročiti ljudska noga, tako da smo se trudili da taj požar sačekujemo ili palimo neku kontravatru. Danas je situacija puno bolja, kiša je pomogla. Sada sporadično tinja neki panj u dubini šume, ali mislim da će i to biti ugašeno u toku noći", izjavio je komandir Vatrogasne brigade Banjaluka Miroslav Malinić.

Vatrogasna brigada od početka godine do dansas imala je 945 intervencija, što je u odnosu na prosjek značajno povećanje. Šteta koju je požar u Piskavici ostavio iza sebe tek će se sabirati.