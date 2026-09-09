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Zeljković za ATV: Stanivuković grad pretvorio u marketing, a izgubio listu prioriteta

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09.09.2026 18:53

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одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Foto: ATV

Banjaluka se u poslednjih šest godina pretvorila u politički marketing, dok je gradska administracija na čelu sa Draškom Stanivukovićem izgubila listu prioriteta, istakao je odbornik u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković u gostovanju na ATV-u.

Zeljković je na samom početku gostovanja u emisiji ATV-a "Centar dana" odao priznanje banjalučkim vatrogascima koji se danonoćno bore sa požarima tokom jednog od najtoplijih ljeta u poslednjih nekoliko godina, naglasivši da su Skupština grada i Grad prethodnih godina izdvajali sredstva za opremu, ljudstvo i podmlađivanje kadra. Međutim, upozorava da je gradu potreban daleko ozbiljniji i stručniji pristup vanrednim situacijama.

"Imali smo političke priče oko nekih kampova na Manjači i tu smo potrošili dosta vremena na stvari koje su čist marketing. Moramo da se više fokusiramo i uključimo što više obrazovanih i stručnih kadrova u gradsku administraciju koji će moći da predvide dešavanja poput ovih požara i da pratimo evropske i svjetske trendove", rekao je Zeljković.

Preko 100 problema u gradu i promašeni prioriteti

Komentirajući brojne komunalne i infrastrukturne probleme u gradu, Zeljković podseća da su i sami saradnici gradonačelnika priznali da u Banjaluci postoji preko 100 otvorenih pitanja.

"Prije godinu dana pozvao sam i gradsku administraciju i samog gradonačelnika da svi zajedno sjednemo za sto i skupštinska većina i Grad. Da popišemo sve te probleme, odredimo 100 prioriteta i vidimo na koji način da ih rješavamo. To je suština politike da pomognemo građanima i povećamo kvalitet života. Nisam politički nekorektan da kažem da ništa nije urađeno. Urađeni su kapitalni projekti, od mosta u Česmi do kružnih raskrsnica, ali su oni rađeni u saradnji sa Vladom Republike Srpske i 'Putevima RS' koji su sve to finansirali. Time su republičke institucije pokazale odgovornost prema Banjaluci, ali je sam gradonačelnik izgubio listu prioriteta", naglasio je Zeljković.

Priča o blokadi je običan politički marketing

Zeljković je odbacio tvrdnje da skupštinska većina predvođena SNSD-om opstruiše razvoj grada, ističući da je Stanivuković to iskoristio za pravljenje političke žrtve.

"Pa naravno da je to politički marketing. Gradonačelnik je u svom prvom mandatu dešavanja u Skupštini iskoristio da od sebe napravi žrtvu i optuži SNSD za blokade, što je apsolutno netačno. Skupština grada radi i donosi važne odluke bez kojih grad ne bi mogao funkcionisati, uključujući i sami budžet. Da je SNSD želio da blokira grad, budžet ne bi bio usvojen i sve bi stalo", rekao je Zeljković.

Izvršna vlast i odgovornost su u rukama gradonačelnika

Zeljković je pozvao na političku normalnost i odgovornost prema svim građanima Banjaluke, podsećajući na brojna neispunjena obećanja gradske vlasti.

"Politika je ozbiljna stvar. Mora se poštovati i to da je Stanivuković gradonačelnik, ali i da skupštinsku većinu čini SNSD sa koalicionim partnerima sa preko dvije trećine podrške. Skupština radi svoj posao, sluša građane i nijednu odluku koja je bila u interesu građana nismo odbili. S druge strane, imate gradonačelnika koji je obećavao sve od 'kartica prijateljstva', preko gradske bolnice, pa do niza drugih projekata koje nije ispunio, pa mu je najlakše da krivca traži u političkim suparnicima", dodao je Zeljković.

Na kraju je poručio da građani moraju jasno da znaju gdje leži odgovornost za upravljanje Banjalukom.

"Konstantno ponavljamo iste stvari, ali građani moraju da razumiju da je izvršna vlast u rukama Draška Stanivukovića. On obavlja najodgovorniju poziciju, najodgovorniji je za sve što se dešava u gradu i on odlučuje o tome da li će nešto biti urađeno ili ne. Mi kao Skupština donosimo odluke, sugerišemo, slušamo građane i usvajamo budžet, ali je realizacija na gradskoj administraciji", zaključio je Zeljković za ATV.

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Tagovi :

Bogoljub Zeljković

Draško Stanivuković

SNSD

Infrastruktura

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