Cvijanović: SNSD jedini može da bude na čelu svakog procesa

SNSD je jedina politička snaga koja može da bude na čelu svakog procesa, bilo da je riječ o političkoj ili ustavnoj zaštiti Republike Srpske i pravljenju temelja za budućnost, izjavila je danas u Loparama kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

U razgovoru sa Majevičanima u Puškovcu kod Lopara Cvijanovićeva je istakla da su tu okupljeni s narodom, okupljeni oko crkve, koje su pozvali da bi im objasnili da je SNSD jedina politička snaga koja može da bude na čelu svakog procesa.

"Politika SNSD-a na čelu sa Miloradom Dodikom je da branimo Republiku Srpsku, da je razvijamo i pravimo temelje za budućnost", rekla je Cvijanovićeva.

Sigurna je u pobjedu i kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Savu Minića i u svoju pobjedu ali i u veliku pobjedu SNSD-a koji definitvno prepoznaje da u narednih 30 godina ima još mnogo posla.

Istakla je da se pokušava stići u svaki dio Republike, uraditi ono što je potrebno naglasivši da su velike potrebe a prioritet je očuvati ustavni kapacitet Srpske.

"Ako bismo bili prepušteni drugima života za nas ne bi bilo, ništa se ne bi gradilo u Republici Srpskoj. Mi volimo Republiku Srpsku, znamo da moramo biti tim da bi ona bila bolja. Vodimo računa o onome šta radimo kao i da mora ostati onima koji će doći poslije nas", rekla je Cvijanovićeva.

Takođe je navela i kako su neke neprilike u svijetu uticale na određene investitore da ne mogu da izvršavaju svoje obaveze, te da zbog toga žali.

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Naglasila je da Republika Srpska nije mogla da utiče na to da li će neko biti pod sankcijama ili neće biti pod sankcijama, kao i da li će taj neko moći da izvršava ili ne izvršava svoje obaveze.

Ona je naglasila da je politika Srpske da zovu investitore, da mogu da registruju firmu za dan, dva ili tri, da ih to ne košta ništa.

"Mi štitimo interese građana Republike Srpske i za njih radimo", rekla je Cvijanovićeva.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić istakao je da vjeruje u pobjedu Cvijanović za koju je rekao da je pokazala ne samo znanje, odlučnost već i da je hrabrija, odlučnija od mnogo muškaraca, da ima povjerenje.

"Kada je u pitanju funkcija predsjednika Republike Srpske, narod neka odluči, neka cijeni po tome ko šta radi, kako je radio, koliko je odlučan i koliko je spreman za Republiku Srpsku da uradi", rekao je Minić.

Predsjednik Opštinskog odbora SNSD-a Lopare Đoko Vasić rekao je da je Puškovac jedno stradalno mjesto, i kojeg je u toku Drugog svjetskog rata više od polovine stanovništva odvedeno u Jasenovac i niko se nije vratio.

On je naveo da prisustvo Cvijanoviće i Minića u Puškovcu svjedoči da vode računa o svakom dijelu Republike Srpske., prenosi Srna.