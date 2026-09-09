Cvijanović: Nebuloze Zukana Heleza

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je Zukan Helez priča nebuloze i da nije na njemu niti na bilo kome u Sarajevu da odlučuje kako će izgledati BiH i kako će se u njoj živjeti, već da to mogu samo tri konstitutivna naroda preko svojih izabranih predstavnika.

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"U BiH i o BiH mogu da odlučuju samo oni koji tu žive, a to su Srbi, Hrvati i Bošnjaci preko svojih izabranih predstavnika, preko svojih demokratskih institucija, a ne oni koji pričaju nebuloze kakve priča Zukan Helez", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Komentarišući poziv Heleza međunarodnoj zajednici da skloni potpis za stvaranje Republike Srpske, uz prijetnju da bi on u tom slučaju znao šta dalje, Cvijanovićeva je navela da se on ne pita da li će neko povući potpis ili neće potpis, ali ga je upitala šta bi dalje?

"Šta, krenuo bi u džihad, jel' tako? Šta bi nas, trpao u tamnice, stavljao nas u okove, hapsio gd‌je god bi stigao, ubijao, odsijecao bi nam glave, dovodio bi mudžahedine kao devedesetih godina. To bi radio Zukan Helez", rekla je Cvijanovićeva.

Podsjetila je da se približava godišnjica velikog terorističkog napada u Sjedinjenim Američkim Državama, te da bi bilo dobro da bilo ko iz bezbjednosnog sektora, a može i Helez da odgovori na pitanje odakle teroristima koji su srušili kule u Njujorku, išli da napadaju Pentagon, pasoši BiH.

"Da li su to bili ljudi koji su uživali neku političku, institucionalnu podršku. Umjesto što prijeti, bilo bi dobro da on nama odgovori otkud tim ljudima pasoši, otkud onoliki mudžahedini ovd‌je i šta namjerava da radi?", upitala je Cvijanovićeva.

Istakla je da bi bilo dobro da Helez odgvori i gd‌je je nalazi presuđeni ratni zločinac Sakib Mahmuljin.

Na pitanje da li čin Elmedina Konakovića da protjera vojnog atašea Srbije ugrožava imenovanje novih vojnih izaslanika stranih država u BiH, Cvijanovićeva je odgvorila da treba da se razmišlja o tome.

"Ako vučete takve nepromišljene poteze, onda morate da znate da možete na taj način prouzrokovati određene blokade kada su u pitanju dolasci nekih novih vojnih predstavnika", rekla je ona.

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Ocijenila je da se Konaković ponašao apsolutno neodgovorno.

"Mislim da je u njega upalo neko posebno bjesnilo, u kojem je htio da pokaže, ne znam šta. Ali, mislim da iza svega toga isijava velika mržnja prema Srbiji, prema Republici Srpskoj, prema Srbima generalno. Njima ne treba povod za tako nešto. Oni samo čekaju priliku ili nepriliku da pokažu svoje pravo lice", zaključila je ona.

(SRNA)