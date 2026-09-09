Minić i Cvijanovićeva u posjeti hramu u Puškovcu

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Foto: RTRS

Premijer Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su vijenac poginulim borcima Vojske Republike Srpske u porti Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Puškovcu kod Lopara.

Zvaničnici su posjetili i hram. Gradnja Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Puškovcu kod Lopara počela je 2000. godine, a svetinja je osveštana 2008. godine.

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