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Minić i Cvijanovićeva u posjeti hramu u Puškovcu

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09.09.2026 16:26

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Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Foto: RTRS

Premijer Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović položili su vijenac poginulim borcima Vojske Republike Srpske u porti Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Puškovcu kod Lopara.

Zvaničnici su posjetili i hram.

Gradnja Crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Puškovcu kod Lopara počela je 2000. godine, a svetinja je osveštana 2008. godine.

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Željka Cvijanović

Savo Minić

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posjeta

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