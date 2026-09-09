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Minić: Vlada uvijek spremna da reaguje

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09.09.2026 14:09

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Саво Минић
Foto: Srna

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da se Stanari grade i da kao opština sa sve više djece u vrtiću i školi zaslužuju pažnju Vlade Srpske, koja će se uključiti u projekte ove lokalne zajednice.

Minić je nakon razgovora sa rukovodstvom Stanara istakao da je Vlada Srpske uvijek spremna da reaguje.

On je naglasio da je u Stanarima sve više djece u vrtićima i školama i da ova opština ima dobro tehničko rješenje za zajednički objekat vrtića i škole, čime je riješeno i pitanje produženog boravka.

Minić je pohvalio projekat vodosnabdijevanja sa više od 600 priključaka, dodajući da će se Vlada uključiti kada je u pitanju snabdijevanje vodom dva sela u Stanarima.

"U Stanarima je napravljena jedna od prvih i najvećih grinfild investicija stranih investitora, to je termoelektrana Stanari, koja i dan-danas funkcioniše sa najboljim tehničkim rješenjima", podsjetio je Minić u izjavi novinarima.

On je dodao da je sa rukovodstvom opštine razgovarao o pitanju proširenja kopa i obavezama koje proizilaze iz toga.

"Vlada je tu da u svakom momentu odreaguje. Građani Republike Srpske su u fokusu Vlade", rekao je Minić.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Djeca

Stanari

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