Janković: Prate se globalne preporuke kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju

Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da Srpska prati globalne preporuke kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju, te da joj je cilj smanjenje broja stradale djece na putevima i razvijanje saobraćajne kulture osnovaca.

Janković je izjavio Srni da su djeca posebno ranjiva kategorija učesnika u saobraćaju zbog svojih fizičkih, kognitivnih i razvojnih karakteristika.

"Njihova sposobnost procjene rizika, razumijevanje saobraćajnih pravila i predviđanje ponašanja drugih učesnika u saobraćaju je ograničena. Nastojaćemo da edukujemo učenike prvih razreda osnovne škole, njihove nastavnike i ostalo školsko osoblje radi postizanja cilja Strategije bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske za period 2026–2035. godina, a to je - bez poginule d‌jece u saobraćaju", rekao je Janković.

On je najavio radove na unapređenju bezbjednosti saobraćaja u zonama osnovnih škola na magistralnim i regionalnim putevima koji će biti realizovani u okviru projekta održive, integrisane i bezbjedne putne infrastrukture koji se finansira iz grant sredstava Svjetske banke.

"Zonom škole smatraće se dionica od jednog kilometra, odnosno 500 metara prije i 500 metara poslije škole. Na tom kilometru mijenjamo sve što utiče na to kojom brzinom vozilo prolazi i da li vozač na vrijeme može da shvati gd‌je se nalazi", precizirao je Janković.

On je naveo da će u okviru projekta biti postavljena nova saobraćajna signalizacija i oprema, koja podrazumijeva umetnute znakove na žutoj fluorescentnoj podlozi koji privlače pažnju i u uslovima smanjene vidljivosti.

"Projekat podrazumijeva i postavljanje zaštitnih pješačkih ograda koje sprečavaju nekontrolisan izlazak djece na kolovoz, modernih LED saobraćajnih znakova ispred pješačkih prelaza, kao i preventivnih radara koji će u realnom vremenu upozoravati učesnike u saobraćaju da smanje brzinu", rekao je Janković, koji je građevinski inženjer sa iskustvom rada u nastavi.

On je objasnio da će sve biti blagovremeno praćeno, uz provjeru efikasnosti projekta i radova.

"Putevi Republike Srpske" su u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom i uz djelimično pokroviteljstvo Svjetske banke nedavno pokrenuli edukativnu kampanju pod sloganom `Put znanja, put bezbjednosti` s ciljem povećanja bezbjednosti djece u saobraćaju, posebno učenika prvih razreda osnovnih škola.

Iz Pedagoškog zavoda naveli su da su utisci nastavnika u vezi sa edukacijom veoma pozitivni.