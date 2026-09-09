Građani Srpske mogu da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu koju daje Srbija: Ovo su uslovi

Građani Republike Srpske koji imaju ličnu kartu Republike Srbije mogu da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara koju će krajem septembra isplatiti Vlada Srbije.

Prijavljivanje traje do 21. septembra, dok će isplata biti organizovana u dve faze. Nosiocima prava na besplatne akcije novac će biti isplaćen 22. septembra, a građanima koji su se dodatno prijavili preko portala Uprave za trezor od 23. do 25. septembra.

Ko ima pravo na 6.000 dinara

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju punoljetni državljani Srbije koji ispunjavaju zakonom propisane uslove.

Za građane koji nemaju status nosioca prava na besplatne akcije, uslovi su:

- Da su državljani Republike Srbije

- Da imaju prebivalište u Srbiji

- Da su 1. septembra 2026. godine imali najmanje 18 godina

- Da poseduju važeću ličnu kartu

- Prijava se podnosi elektronski preko portala Uprave za trezor.

Ko ne treba da se prijavljuje

Građani koji imaju status nosioca prava u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije ne treba da podnose prijavu.

Njihova naknada isplaćuje se iz sredstava Akcionarskog fonda, a isplata je predviđena za 22. septembar.

Bez prijave će 6.000 dinara dobiti i pojedine kategorije građana koje ispunjavaju propisane uslove:

- Korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

- Nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć

- Korisnici novčane socijalne pomoći

- Lica koja se nalaze u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

Za ove kategorije podaci se preuzimaju iz službenih evidencija, pa nije potrebno elektronsko prijavljivanje.

Isplata od 22. do 25. septembra

Isplata naknade biće obavljena u dve faze.

Nosioci prava na besplatne akcije dobiće 6.000 dinara 22. septembra.

Građanima koji su prijavu podnijeli preko portala Uprave za trezor novac će biti isplaćivan od 23. do 25. septembra.

Prijavljivanje je moguće do 21. septembra.

Kako se provjerava status prijave

Građani koji su se prijavili mogu da provjere da li je njihova prijava evidentirana na istom portalu, izborom opcije „Provera statusa prijave“.

Ukoliko postoji problem sa podacima, prijavom ili isplatom, dostupna je opcija „Prijava problema“.

Za prijavu su potrebni jedinstveni matični broj građana i registarski broj važeće lične karte.

Kako je juče rekao ministar finansija Srbije Siniša Mali, do sada se više od milion građana Srbije prijavilo za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara.