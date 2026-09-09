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Svečana akademija u Stanarima, prisustvuju Minić i Stevandić

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09.09.2026 12:54

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Свечана академија у Станарима, присуствују Минић и Стевандић
Foto: RTRS

U Stanarima je, minutom ćutanja za sve preminule srpske vojskovođe, počela svečana akademija u čast obilježavanja Dana opštine, kojoj prisustvuju predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić.

Svečanosti prisustvuju i načelnik Odjeljenja za osnovno vaspitanje i obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Enea Hotić, direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić, delegacije diplomatskog kora iz Srbije i Rusije.

Prisutni su i načelnik opštine Aleksandar Ristić, predsjednik lokalnog parlamenta Zdravko Jotić, lokalni odbornici, predstavnici susjednih gradova i Topole iz Srbije, kao i predstavnici "Elektrane" Stanari, sveštenstvo i drugi gosti.

Na svečanoj sjednici u Centru za kulturu biće uručena priznanja i nagrade zaslužnim pojedincima, kolektivima i ustanovama.

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Stanari

Savo Minić

Nenad Stevandić

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