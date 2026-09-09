Na području Gacka tri požara, situacija pod kontrolom

Na području Gacka aktivna su tri požara, a situacija je za sada pod kontrolom vatrogasaca, izjavio je Srni komandir gatačkih vatrogasaca Žarko Rudović.

"Na terenu u selu Cernica, gdje je vatra u blizini nekoliko kuća, nalazi se pet vozila i 12 vatrogasaca, koji situaciju drže pod kontrolom i radi se zaštitni pojas oko kuća", naveo je Rudović.

Gatački vatrogasci su na terenu i kod magistralnog puta Bileća-Gacko u rejonu Kobilje glave, a saobraćaj za sada nije ugrožen i odvija se bez prekida, za razliku od juče, kada su vozila povremeno naizmjenično propuštana.

On je dodao da je još jedna ekipa vatrogasaca na terenu u selu Zagradci, gdje je sada stanje mirno, ali očekuju da se požar proširi tokom dana do obližnjeg brda.

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"Za sada je na požarištima stanje pod kontrolom, ali dalji razvoj situacije zavisiće od vjetra i čim pojača brzinu, onda nam napravi dodatne probleme", rekao je Rudović.