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Vlada Republike Srpske raspisala poziv za dodjelu sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima

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09.09.2026 12:49

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske raspisala je danas poziv za dodjelu sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2026. godinu, rekao je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Bojan Vipotnik.

Vipotnik je naglasio da Vlada Srpske, putem resornog ministarstva, odnosno Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, na ovaj način direktno pomaže prije svega stanovništvu, pomažući njihovom kućnom budžetu, ali i utiče na smanjenje zagađivanja životne sredine.

"Poziv je usmjeren stanovništvu da unapređuje energetsku efikasnost u svojim objektima i ova aktivnost je višeslojna, smanjuje se potrošnja električne energije, unapređuje se energetska efikasnost i vrši se utopljavanje objekata", rekao je Vipotnik novinarima u Banjaluci.

Poziv obuhvata zamjenu stolarije, termoizolaciju objekata i nabavku toplotnih pumpi.

Govoreći o toplotnim pumpama, Vipotnik je naveo da se na taj način vrši prelazak sa goriva koji su veći zagađivači na ona koji su maksimalno ekološki prihvatljivi.

Direktor Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske Denis Stevanović rekao je da je za realizaciju javnog konkursa obezbijeđeno 4.600.000 KM, prenosi Srna.

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On je naveo da fizička lica mogu ostvariti sufinansiranje do 50 odsto opravdanih troškova investicije, odnosno najviše 5.000 KM po prijavi.

Stevanović je rekao da su sredstva za realizaciju javnog konkursa obezbijeđena iz direktnih prihoda Fonda, te da konkurs traje do isteka sredstava ili najduže sedam dana.

Prema njegovim riječima, ova sredstva su raspodijeljena u pet regija - banjalučku, dobojsku, bijeljinsku, sarajevsku, trebinjsku, a prijave se podnose isključivo putem pošte.

"U prethodnima javnim pozivima Fonda nešto više od 1.000 ljudi ostvarilo je pravo na subvenciju i ovaj iznos će biti dovoljan otprilike da novih 1.000 ljudi aplicira, a oni koji su ranije dobijali subvenciju ne mogu više aplicirati", istakao je Stevanović.

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Tagovi :

Vlada Republike Srbije

Bojan Vipotnik

Energetska efikasnost

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