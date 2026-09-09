Logo

Dodik: Imate 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.09.2026 12:16

Komentari:

1
предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Hrvatsko narodno vijeće BiH kaže da podržava prijedlog nekog Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti. Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- U njoj (Republici Srpskoj) se ništa ne pitate. Vaše izlizane floskule nikoga ne zanimaju, a vaše neznanje nikome nije simpatično. Dok god se ne prihvati da je Republika Srpska politička realnost i trajna kategorija, dok god ne uvažite činjenicu da je temelj funkcionalnosti dogovor, a ne nametanje, BiH će biti nemoguća država u slobodnom padu - napisao je Dodik na Iksu.

Podsjećamo, Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine (HNV BiH) saopštilo je da u potpunosti podržava prijedlog NATO lobiste Gintera Felingera, koji predviđa "ustavnu reformu BiH, ukidanje etničkih entiteta i uspostavljanje federacije sastavljene od deset kantona."

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Komentari (1)

Više iz rubrike

Јанковић: Прате се глобалне препоруке када је ријеч о безбједности у саобраћају

Republika Srpska

Janković: Prate se globalne preporuke kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju

1 h

0
Грађани Српске могу да се пријаве за једнократну новчану накнаду коју даје Србија: Ово су услови

Republika Srpska

Građani Srpske mogu da se prijave za jednokratnu novčanu naknadu koju daje Srbija: Ovo su uslovi

1 h

0
Тришић Бабић: Анатомија слабости

Republika Srpska

Trišić Babić: Anatomija slabosti

1 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Republika Srpska neće zaboraviti svoje žrtve, to je naše pravo i obaveza

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

Rajaner izgubio tri miliona funti zbog prekida letova

12

54

Svečana akademija u Stanarima, prisustvuju Minić i Stevandić

12

51

Suprug ubio ženu vaspitačicu u vrtiću

12

49

Vlada Republike Srpske raspisala poziv za dodjelu sredstava za sprovođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima

12

27

Ambasada Rusije: NATO pokazao spremnost da žrtvuje civile radi svojih iluzornih ciljeva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima