Dodik: Imate 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite

Hrvatsko narodno vijeće BiH kaže da podržava prijedlog nekog Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti. Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

- U njoj (Republici Srpskoj) se ništa ne pitate. Vaše izlizane floskule nikoga ne zanimaju, a vaše neznanje nikome nije simpatično. Dok god se ne prihvati da je Republika Srpska politička realnost i trajna kategorija, dok god ne uvažite činjenicu da je temelj funkcionalnosti dogovor, a ne nametanje, BiH će biti nemoguća država u slobodnom padu - napisao je Dodik na Iksu.

Hrvatsko narodno vijeće BiH kaže da podržava prijedlog nekog Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti.

Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite.

U njoj se ništa ne pitate.



Vaše izlizane… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 9, 2026

Podsjećamo, Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine (HNV BiH) saopštilo je da u potpunosti podržava prijedlog NATO lobiste Gintera Felingera, koji predviđa "ustavnu reformu BiH, ukidanje etničkih entiteta i uspostavljanje federacije sastavljene od deset kantona."