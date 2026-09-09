Dodik: Imate 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite

Autor:ATV redakcija
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Hrvatsko narodno vijeće BiH kaže da podržava prijedlog nekog Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti. Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
- U njoj (Republici Srpskoj) se ništa ne pitate. Vaše izlizane floskule nikoga ne zanimaju, a vaše neznanje nikome nije simpatično. Dok god se ne prihvati da je Republika Srpska politička realnost i trajna kategorija, dok god ne uvažite činjenicu da je temelj funkcionalnosti dogovor, a ne nametanje, BiH će biti nemoguća država u slobodnom padu - napisao je Dodik na Iksu.
Hrvatsko narodno vijeće BiH kaže da podržava prijedlog nekog Austrijanca Gintera Fehlingera da se u BiH uspostavi deset kantona, a ukinu entiteti.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 9, 2026
Gospodo, imate vi 10 kantona i preuređujte ih do mile volje, a Republiku Srpsku zaobiđite.
U njoj se ništa ne pitate.
Vaše izlizane…
Podsjećamo, Hrvatsko narodno vijeće Bosne i Hercegovine (HNV BiH) saopštilo je da u potpunosti podržava prijedlog NATO lobiste Gintera Felingera, koji predviđa "ustavnu reformu BiH, ukidanje etničkih entiteta i uspostavljanje federacije sastavljene od deset kantona."
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