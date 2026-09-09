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Minić: Zakon koji se odnosi na trudnice biće usvojen u što kraćem roku

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09.09.2026 13:48

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Саво Минић
Foto: ATV / Branko Jović

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će Vlada pripremiti prijedlog zakona koji se odnosi na trudnice koji će biti usvojen na prvoj radnoj sjednici Narodne skupštine Srpske.

"Taj prijedlog zakona je dobra ideja pošto mi ne možemo tražiti senzibilitet kada je u pitanju privatni kapital. Vlada Srpske će pripremiti zakonsko rješenje, koje će biti usvojeno na prvoj radnoj sjednici Narodne skupštine", rekao je Minić novinarima u Stanarima.

On je istakao da je Vlada imala izuzetno dobru saradnju sa Narodnom skupštinom i da će to sigurno biti riješeno u što kraćem roku.

"Vlada je u prosjeku godišnje donosila između 30 i 40 zakonskih rješenja. U proteklih godinu dana donijela je više od 130 zakonskih rješenja, što znači da je postojala ekspeditivnost i Vlade i Narodne skupštine", rekao je Minić.

Iz SNSD-a je ranije najavljeno da će pokrenuti postupak izmjene zakona koji će omogućiti da žene zaposlene na određeno vrijeme koje u tom periodu ostanu trudne, imaju ista prava kao one koje su zaposlene na neodređeno vrijeme, odnosno da im bude omogućen nastavak radnog odnosa tokom trudnoće i porodiljskog odsustva, a potom i prevođenje u stalni radni odnos.

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Tagovi :

Savo Minić

trudnice

Narodna skupština Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

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