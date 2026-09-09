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Poginuo muškarac u Beogradu: Pao sa petog sprata zgrade na trolejbus

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09.09.2026 14:38

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Погинуо мушкарац у Београду: Пао са петог спрата зграде на тролејбус
Foto: Tanjug/AP

Muškarac je poginuo danas u Žičkoj ulici u Beogradu, nakon što je pao sa petog sprata zgrade.

Muškarac je poginuo danas oko 13.25 časova u Žičkoj ulici u Beogradu, nakon što je pao sa petog sprata zgrade koja je u izgradnji.

Prema prvim informacijama, muškarac je u trenutku nesreće postavljao rasvjetu na objektu.

Njegovo tijelo zatečeno je na licu mjesta, a okolnosti pod kojima je došlo do pada biće utvrđene istragom.

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pogibija

Beograd

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