Poginuo muškarac u Beogradu: Pao sa petog sprata zgrade na trolejbus

Autor:ATV redakcija
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Muškarac je poginuo danas u Žičkoj ulici u Beogradu, nakon što je pao sa petog sprata zgrade.
Muškarac je poginuo danas oko 13.25 časova u Žičkoj ulici u Beogradu, nakon što je pao sa petog sprata zgrade koja je u izgradnji.
Prema prvim informacijama, muškarac je u trenutku nesreće postavljao rasvjetu na objektu.
Njegovo tijelo zatečeno je na licu mjesta, a okolnosti pod kojima je došlo do pada biće utvrđene istragom.
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