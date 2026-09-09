Vučić raspustio Skupštinu i raspisao izbore

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i donio odluku za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.

„Na osnovu Ustava Srbije, na obrazloženi prijedlog Vlade, donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike“, rekao je Vučić.

U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine.

On je odluku donio na osnovu obrazloženog prijedloga Vlade Srbije od 7. septembra.

Vučić je saopštio, obraćajući se iz Predsjedništva Srbje, da ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

On je potpisao odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike za 25. oktobar 2026. godine.

Rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke.

Ova odluka stupa na snagu danom obavljivana u Službenom glasniku Republike Srbie.

Izbore za narodne poslanike sprovešće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika.