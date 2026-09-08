Najavljen reciprocitet: Vučić se oglasio o potezu Konakovića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je mjeru reciprociteta nakon poteza ministra spoljnih poslova u Sajvetu ministara Elmedina Konakovića da povuče diplomate iz Ambasade BiH u Beogradu.

"Kada donesete odluku da protjerate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protjera vaše diplomate", istakao je Vučić.

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Vučić je rekao da u Sarajevu misle da su u Srbiji naivni i da će da protjeraju diplomate koje je kandidovala Republika Srpska, umjesto onih koje je kandidovalo Sarajevo.

"Nećemo da žurimo. Ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. Vidjeli ste da sam ćutao dva dana, riječ nisam rekao, želeći da ih pustim da svu svoju mržnju iskažu", dodao je Vučić.

Povodom oštrih reakcija, napada i prijetnji zbog sahrane generala Ratka Mladića, Vučić je rekao da se mogla vidjeti histerična lavina napada iz Sarajeva, Prištine, Zagreba i Podgorice, ali da to ništa nije posebno iznađujuće.

On je naveo da je procjena da je na sahrani bilo između 120.000 i 150.000 ljudi, uz ocjenu da ih je najviše bilo iz Beograda i centralne Srbije.

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"Glavna meta napada bila je Srbija. To nije zbog toga što je sahranjen Mladić. Mnogi su željeli da imamo pasja groblja u Srbiji, da Mladić bude sahranjen kako je bio sklonjen Dragoljub Draža Mihailović", rekao je Vučić za RTS.

Govoreći o licemjeru Zapada i mnogih iz regiona, Vučić je otkrio da u Holandiji nisu dali da generala Mladića obuku u vojnu uniformu, dok je u Hrvatskoj 2008. godine Dinko Šakić sahranjen u nacističkoj ustaškoj uniformi na zagrebačkom Mirogojnu.

Vučić je podsjetio i da su hrvatski zvaničnici izrazili saučešće kada se u Hagu ubio Slobodan Praljak, a u hrvatskom Saboru je donesena odluka da se presude Haškog tribunala protiv Hrvata porglase nepravednim i neprihvatljivim.

On je ukazao i da su sahrani Rasima Delića, koji je ratni zločinac koji je direktno odgovoran za odsijecanje srpskih glava, svi zvaničnici Sarajeva prisustvovali i komemorativnim sjednicama.