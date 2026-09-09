Oglasio se Kremlj: Poznato o čemu su Putin i Tramp razgovarali

Predsjednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp su se tokom prethodnog telefonskog razgovora dotakli teme mogućnosti održavanja trilateralnog sastanka Rusije, SAD i Kine na predstojećem samitu APEK-a, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Naravno, i ranije je pominjana takva potencijalna mogućnost i takva mogućnost će postojati", rekao je Peskov novinarima, prenosi Sputnjik.

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov ranije je izjavio da bi Putin, Tramp i kineski predsjednik Si Đinping mogli da održe trilateralni sastanak tokom predstojećeg samita APEK-a i da je ta tema razmatrana i tokom bilateralnih razgovora Putina i Sija.

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"Što se tiče organizovanja trilateralnog sastanka, to je ipak prije svega stvar domaćina. Ako budu mogli da organizuju takav susret, a za to je potrebna određena diplomatska priprema, mislim da bi do njega moglo da dođe i da sigurno ne bi bio beskoristan", rekao je Ušakov.

Samit APEK-a biće održan 18. i 19. novembra u kineskom Šenženu, prenosi Tanjug.