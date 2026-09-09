Pazite šta jedete: Omiljeni slatkiš se hitno povlači iz svih prodavnica

Zbog neoznačenog proteina mlijeka sa tržišta se povlače dvije vrste napolitanki od 700 grama.

Proizvodi mogu biti rizični za osobe sa alergijom, dok za ostale potrošače nema ikakve opasnosti.

Državni inspektorat obavijestio je javnost o povlačenju dvije vrste napolitanki zbog neoznačenog alergena.

Povlače se „Napolitanke ukus lješnika 700 g” i „Napolitanke sa kakao kremom i ukusom mlijeka 700 g”, i to svi rokovi trajanja.

Razlog za ovo povlačenje je prisutnost, odnosno moguća prisutnost proteina mlijeka, koji nije naveden na deklaraciji proizvoda. Zbog toga ovi proizvodi mogu da predstave rizik za potrošače alergične na mlijeko, dok ih osobe koje nemaju alergiju mogu nastaviti konzumirati bez ikakvih ograničenja.

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Proizvode dobavljača „Baron international d.o.o.” prodaje trgovinski lanac „Eurospin”. Iz ovog lanca su pozvali kupce koji su alergični na mlijeko da sporne proizvode ne konzumiraju.

„Ukoliko ste neki od navedenih proizvoda kupili u jednoj od naših prodavnica, možete ga vratiti u najbliži objekat 'Eurospin', gdje možete ostvariti povrat novca ili zamjenu za drugi proizvod, čak i bez predočavanja računa”, poručili su iz ove kompanije.

Sporni proizvodi nisu u skladu sa evropskim propisima o bezbjednosti hrane i pružanju informacija o hrani potrošačima, saopštila je Agencija za poljoprivredu i hranu, prenosi Dnevnik.hr.