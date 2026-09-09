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Orban upozorava: Mađarskoj prijeti povratak u dužničko ropstvo

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09.09.2026 07:20

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Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Mađarska rizikuje da ponovo padne u dužničko ropstvo, upozorio je danas bivši mađarski premijer Viktor Orban.

Lider Fidesa tim riječima reagovao je na rast cijena goriva i parlamentarnu raspravu o izmjenama ovogodišnjeg budžeta, prenio je MTI.

Orban je na Fejsbuku napisao da su cijene goriva „astronomske“, da je budžetski deficit van kontrole i da je na pomolu „dužničko ropstvo“.

„Ovo nije bio dan Mađarske“, naveo je Orban.

Uz objavu je postavljena fotografija ministra ekonomije i energetike Ištvana Kapitanija, ministra finansija Andraša Karmana i premijera Petera Mađara, kao i poruke „rekordno visoke cijene benzina“, „rekordno visok budžetski deficit“ i „rekordno visok javni dug“.

Orban je upozorenje iznio u trenutku kada mađarski parlament raspravlja o izmjenama ovogodišnjeg budžeta, dok rast cijena goriva dodatno povećava pritisak na vladu.

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Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

ekonomija

kolaps

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