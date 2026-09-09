Orban upozorava: Mađarskoj prijeti povratak u dužničko ropstvo

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Mađarska rizikuje da ponovo padne u dužničko ropstvo, upozorio je danas bivši mađarski premijer Viktor Orban.
Lider Fidesa tim riječima reagovao je na rast cijena goriva i parlamentarnu raspravu o izmjenama ovogodišnjeg budžeta, prenio je MTI.
Orban je na Fejsbuku napisao da su cijene goriva „astronomske“, da je budžetski deficit van kontrole i da je na pomolu „dužničko ropstvo“.
„Ovo nije bio dan Mađarske“, naveo je Orban.
Uz objavu je postavljena fotografija ministra ekonomije i energetike Ištvana Kapitanija, ministra finansija Andraša Karmana i premijera Petera Mađara, kao i poruke „rekordno visoke cijene benzina“, „rekordno visok budžetski deficit“ i „rekordno visok javni dug“.
Orban je upozorenje iznio u trenutku kada mađarski parlament raspravlja o izmjenama ovogodišnjeg budžeta, dok rast cijena goriva dodatno povećava pritisak na vladu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
15 h0
Ekonomija
18 h0
Ekonomija
23 h0
Ekonomija
3 d0
Najnovije
Najčitanije
10
24
10
09
10
04
09
49
09
39
Trenutno na programu