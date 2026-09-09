Trišić Babić poručila Konakoviću: Nisi nadležan!

Elmedin Konaković nema mandat da samoinicijativno govori i u inostranim poslovima postupa u ime cijele BiH, a pogotovo ne u ime Republike Srpske, poručila je vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić.

"Nisi nadležan!", navela je Trišić Babić.

Ona je ukazala da inostranu politiku, po nadležnosti, vodi Predsjedništvo BiH, a ne ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković, koji je, kako je navela, opterećen srozanim političkim rejtingom i vezama sa ljudima koje zanima neka sasvim druga vrsta inostranih poslova.

"Diplomatija ne trpi čaršijski pristup", navela je Trišić Babić na "Iksu".

Konaković je saopštio juče da je donio odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika Bezbednosno-informativne agencije Danka Maksimovića u Ambasadi Srbije, kojima je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.