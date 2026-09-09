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Snažno nevrijeme pogodilo Laktaše: Voda ulazila u kuće, reagovali vatrogasci

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09.09.2026 18:34

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Јако невријеме праћено ледом погодило је данас Лакташе, 09.09.2026.
Foto: Magdalena Gligić/ATV

Laktaše je danas u poslijepodnevnim časovima pogodilo snažno nevrijeme koje je donijelo obilnu kišu, grmljavinu, ali i led.

Nakon intenzivnih padavina, voda je mještanima ušla u kuće nakon čega su intervenisali vatrogasci.

Naselje Jakupovci na području Laktaša je zbog olujnog nevremena ostalo bez električne energije.

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Laktaši

nevrijeme

led i grad

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