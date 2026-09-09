Snažno nevrijeme pogodilo Laktaše: Voda ulazila u kuće, reagovali vatrogasci

Autor:ATV redakcija
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Laktaše je danas u poslijepodnevnim časovima pogodilo snažno nevrijeme koje je donijelo obilnu kišu, grmljavinu, ali i led.
Nakon intenzivnih padavina, voda je mještanima ušla u kuće nakon čega su intervenisali vatrogasci.
Naselje Jakupovci na području Laktaša je zbog olujnog nevremena ostalo bez električne energije.
Društvo
Olujno nevrijeme paralisalo Banjaluku: Snažan vjetar i grmljavina zatekli građane
Podsjećamo, ogromno nevrijeme praćeno jakim udarima groma i razornim vjetrom pogodilo je danas Republiku Srpsku.
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