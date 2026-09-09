Požar kod Trebinja zahvatio barake, vatrogasci hitno reagovali

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, spriječeno je dalje širenje vatrene stihije prema obližnjoj benzinskoj pumpi.

Policija je tokom intervencije privremeno obustavila saobraćaj na ovoj dijelovima dionice.

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje izašli su na teren sa pet vozila, a o detaljima akcije oglasio se vatrogasac Slaviša Soldo.

"Dojavu smo dobili prije oko pola sata i odmah izašli na intervenciju sa pet vozila. Riječ je o objektu koji se nalazi na samom izlazu iz grada, u blizini Nešković pumpe, zbog čega nam je prioritet bio da reagujemo sa što većim brojem vozila. Neko je zapalio nisko rastinje iza objekta, a plamen se proširio na baraku i zahvatio krovnu konstrukciju. Objekat je napušten, tako da nema velike materijalne štete, ali je postojala ozbiljna opasnost da se požar proširi dalje", izjavio je Soldo za ATV.