Logo

Požar kod Trebinja zahvatio barake, vatrogasci hitno reagovali

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.09.2026 17:34

Komentari:

0
Пожар у Требињу захватио бараке.
Foto: ATV

Na ulazu u Trebinje iz pravca Ljubinja danas je izbio požar u kojem je vatra zahvatila napuštene barake.

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, spriječeno je dalje širenje vatrene stihije prema obližnjoj benzinskoj pumpi.

Policija je tokom intervencije privremeno obustavila saobraćaj na ovoj dijelovima dionice.

Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje izašli su na teren sa pet vozila, a o detaljima akcije oglasio se vatrogasac Slaviša Soldo.

"Dojavu smo dobili prije oko pola sata i odmah izašli na intervenciju sa pet vozila. Riječ je o objektu koji se nalazi na samom izlazu iz grada, u blizini Nešković pumpe, zbog čega nam je prioritet bio da reagujemo sa što većim brojem vozila. Neko je zapalio nisko rastinje iza objekta, a plamen se proširio na baraku i zahvatio krovnu konstrukciju. Objekat je napušten, tako da nema velike materijalne štete, ali je postojala ozbiljna opasnost da se požar proširi dalje", izjavio je Soldo za ATV.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar u Trebinju

Vatrogasci

gašenje požara

Požar Trebinje

Komentari (0)

Pročitajte više

Премијер Републике Српске Саво Минић и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састали су се данас у Угљевику са начелником општине Драганом Гајићем уочи полагања камена темељца за нови вртић чији су изградњу са 4,5 милиона КМ подржао Кабинет предсједника Републике.

Republika Srpska

Sastanak Minića, Cvijanovićeve i Gajića uoči polaganja kamena temeljca za novi vrtić

47 min

0
Цвијановић: Иза Конаковићевих одлука исијава велика мржња према Србији, Српској и Србима генерално

Republika Srpska

Cvijanović: Iza Konakovićevih odluka isijava velika mržnja prema Srbiji, Srpskoj i Srbima generalno

53 min

0
Пасоши су вам се опрали у машини? Ево да ли можете прећи границу

Društvo

Pasoši su vam se oprali u mašini? Evo da li možete preći granicu

57 min

0
Избори

Banja Luka

Evo kada i gdje će biti održani testni izbori u Banjaluci

1 h

0

Više iz rubrike

Нема активних пожара у Билећи, ситуација стабилна

Gradovi i opštine

Nema aktivnih požara u Bileći, situacija stabilna

4 h

0
Свечана академија у Станарима, присуствују Минић и Стевандић

Gradovi i opštine

Svečana akademija u Stanarima, prisustvuju Minić i Stevandić

5 h

0
У послијеподневним часовима избио је пожар траве и ниског растиња у селу Сливља, на подручју Гацка, који угрожава стамбене објекте.

Gradovi i opštine

Na području Gacka tri požara, situacija pod kontrolom

5 h

0
Земина Шакановић

Gradovi i opštine

Tuga: Preminula 23-godišnja majka dvoje djece

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

11

Pazite šta jedete: Omiljeni slatkiš se hitno povlači iz svih prodavnica

18

10

Provokativni snimak: Sidni Svini se skinula gola za reklamu

17

50

Cvijanović: Nebuloze Zukana Heleza

17

46

Helez podnio prijave protiv 37 pripadnika OS BiH zbog generala Mladića

17

40

Uspješno završeno snimanje studentskog filma "Markova priča"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima