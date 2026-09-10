Novo poskupljenje goriva u Srpskoj

Nafta ponovo prelazi granicu od 100 dolara po barelu, što je najviši nivo od maja ove godine.

U samo nekoliko dana cijena je značajno porasla, a glavni razlog je nova eskalacija sukoba SAD i Irana.

Svako novo ograničenje plovidbe ili prekid isporuka pojačava strah od nestašice i dodatno gura cijene nafte nagore.

"Ono što građane možda više u ovom trenutku brine je rast cijena dizela na svjetskoj berzi prouzrokovano nedostatkom derivata na tržištu. Na benzinskim pumpama u Banjaluci trenutno se cijene dizela kreću od 2.34 na pojedinim pumpama prelaze i 2.50, pardon 3.50KM", rekao je predsjednik Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori Republike Srpske Đorđe Savić.

Tržište dodatno potresaju i napadi na naftne tankere i energetsku infrastrukturu. Američka vojska saopštila je da je uništila pet iranskih tankera, dok Teheran tvrdi da je napao američka plovila i tankere u Persijskom zalivu. Rast cijene goriva osjetiće i privreda.

"Negdje oko pola miliona tona mi izvezemo robe. Definitivno, cijena goriva utiče i na cijenu prirodnog gasa kroz kvartale u tom logističkom segmentu i svi prozvodi koji su bazirani na gorivu poskuopljuju kao naši imputi. Tako da definitivno cijena goriva je veoma važna", kazao je direktor kompanije „Nova Alumina“ Radislav Filipović.

Zbog rasta cijena goriva, Vlada RS odlučila je da produži odluku o povratu 10pf po litri goriva do 15. oktobra 2026. godine. Do sada, Vlada Srpske izdvojila je 14 miliona maraka za ovu namjenu.

"U početku je bila negdje oko milion i 800 hiljada. S obzirom da je tada nekad bila i sjetva, smatrali smo da će to da bude neki iznos. Međutim, iz mjeseca u mjesec to se povećavalo – tako da sada imamo skoro 3 miliona po mjesecu, što znači da su ljudi sve više i više zainteresovani za ovaj vid pomoći", istakao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Ned Puhovac.

Dodatni pritisak stiže iz Kine, koja ponovo povećava uvoz sirove nafte. Ništa bolje nije ni u Sjedinjenim Američkim državama, gdje su rezerve na istorijski niskom nivou, što dodatno pojačava osjetljivost tržišta na svaki novi poremećaj u snabdijevanju. Manja ponuda, veća potražnja i sve neizvjesniji transport nafte odražava se i na cijene u Republici Srpskoj.