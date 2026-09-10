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Saobraćajka u Bijeljini: Povrijeđen motociklista

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10.09.2026 16:55

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Motociklista čiji su inicijali B.T. povrijeđen je u saobraćajnoj nezgodi u Bijeljini.

Dežurni ljekar nije se izjasnio o stepenu povreda B.T, koji je upravljao motociklom "jamaha".

U udesu, koji se dogodio 10 minuta nakon ponoći, učestvovao je i automobil "mercedes", koji je vozilo lice D.P, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

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Izvršen je uviđaj, a o svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

(SRNA)

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Bijeljina

motociklista

udes

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