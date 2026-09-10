Suspendovan Dušan Vlahović

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dušan Vlahović neće moći da nastupi na narednoj utakmici zbog kazne izrečene nakon incidenta u velikom turskom derbiju između Bešiktaša i Fenerbahčea.
Srpski reprezentativac dobio je suspenziju u trajanju od jedne utakmice zbog sukoba sa Milanom Škrinjarom tokom duela dva istanbulska velikana, piše "Kurir".
BiH
Rat kao predizborni program FBiH: Neki bi izgleda ponovo da se mobilišu
Ipak, Bešiktaš ne namjerava da se pomiri sa ovakvom odlukom. Klub će uložiti žalbu i pokušati da izdejstvuje ukidanje suspenzije za srpskog fudbalera.
Scena
Oglasili se roditelji preminule misice rodom iz BiH
Stav turskog kluba je da incident nije bio takvog intenziteta da bi Vlahović morao da bude kažnjen neigranjem. Bešiktaš smatra da bi eventualna novčana kazna bila adekvatna mjera i upravo to će tražiti kroz žalbeni postupak.
Konačna odluka o tome da li će Vlahoviću ostati suspenzija od jednog meča biće poznata nakon razmatranja žalbe Bešiktaša.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu