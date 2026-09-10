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Suspendovan Dušan Vlahović

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10.09.2026 19:32

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Суспендован Душан Влаховић
Foto: Printscreen

Dušan Vlahović neće moći da nastupi na narednoj utakmici zbog kazne izrečene nakon incidenta u velikom turskom derbiju između Bešiktaša i Fenerbahčea.

Srpski reprezentativac dobio je suspenziju u trajanju od jedne utakmice zbog sukoba sa Milanom Škrinjarom tokom duela dva istanbulska velikana, piše "Kurir".

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Ipak, Bešiktaš ne namjerava da se pomiri sa ovakvom odlukom. Klub će uložiti žalbu i pokušati da izdejstvuje ukidanje suspenzije za srpskog fudbalera.

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Stav turskog kluba je da incident nije bio takvog intenziteta da bi Vlahović morao da bude kažnjen neigranjem. Bešiktaš smatra da bi eventualna novčana kazna bila adekvatna mjera i upravo to će tražiti kroz žalbeni postupak.

Konačna odluka o tome da li će Vlahoviću ostati suspenzija od jednog meča biće poznata nakon razmatranja žalbe Bešiktaša.

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Dušan Vlahović

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