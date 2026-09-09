Argentinac planira veliki posao: Mesi kupuje klub u Španiji i sprema brojne promjene

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi postigao je načelni dogovor o kupovini španskog drugoligaša CD Eldense, prenose tamošnji mediji.

Slavni Argentinac ima namjeru da preuzme potpuno vlasništvo nad ovim timom bez uključivanja dodatnih investitora, a čitav posao biće ozvaničen nakon odobrenja nadležnih institucija.

Ovo će biti prvi put da Mesi postaje vlasnik profesionalnog kluba u Španiji, iako je ranije ove godine već kupio katalonskog amaterskog niželigaša UE Kornelju.

Eldense je klub iz regije Alikante koji se takmiči u drugom rangu španskog fudbala, a svoje utakmice igra na skromnom stadionu kapaciteta oko 5.800 sjedećih mjesta.

🚨🚨| BREAKING: Lionel Messi reaches a 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 to buy Spanish second-division club Eldense. 🤝🇦🇷



[@marca] pic.twitter.com/x2cqjuUp0d — CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2026

Iako nema veliku navijačku bazu niti bogatu istoriju, klub je privukao Mesijevu pažnju jer nudi ogroman potencijal za rast uz relativno mala početna ulaganja.

Ovaj potez savršeno se uklapa u njegove poslovne planove nakon završetka igračke karijere te predstavlja logičan korak ka ulasku u ozbiljne fudbalske poslovne vode.

Tačan iznos transakcije još uvijek nije zvanično objavljen, ali se u lokalnim medijima ranije spekulisalo o cifri od otprilike 12 miliona evra za potpuno preuzimanje.

S druge strane, trenutna sportska situacija u Eldenseu daleko je od idealne s obzirom na to da su u prva četiri kola osvojili tek dva boda, zbog čega je njihov trener već dobio otkaz.

Očekuje se da će Mesijev dolazak donijeti potpuni preokret u vođenju sportskog projekta, a kao novi treneri već se uveliko spominju poznata imena poput Herarda Martina.