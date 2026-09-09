Argentinac planira veliki posao: Mesi kupuje klub u Španiji i sprema brojne promjene

Autor:ATV redakcija
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Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi postigao je načelni dogovor o kupovini španskog drugoligaša CD Eldense, prenose tamošnji mediji.
Slavni Argentinac ima namjeru da preuzme potpuno vlasništvo nad ovim timom bez uključivanja dodatnih investitora, a čitav posao biće ozvaničen nakon odobrenja nadležnih institucija.
Ovo će biti prvi put da Mesi postaje vlasnik profesionalnog kluba u Španiji, iako je ranije ove godine već kupio katalonskog amaterskog niželigaša UE Kornelju.
Eldense je klub iz regije Alikante koji se takmiči u drugom rangu španskog fudbala, a svoje utakmice igra na skromnom stadionu kapaciteta oko 5.800 sjedećih mjesta.
🚨🚨| BREAKING: Lionel Messi reaches a 𝐀𝐆𝐑𝐄𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 to buy Spanish second-division club Eldense. 🤝🇦🇷— CentreGoals. (@centregoals) September 8, 2026
[@marca] pic.twitter.com/x2cqjuUp0d
Iako nema veliku navijačku bazu niti bogatu istoriju, klub je privukao Mesijevu pažnju jer nudi ogroman potencijal za rast uz relativno mala početna ulaganja.
Ovaj potez savršeno se uklapa u njegove poslovne planove nakon završetka igračke karijere te predstavlja logičan korak ka ulasku u ozbiljne fudbalske poslovne vode.
Tačan iznos transakcije još uvijek nije zvanično objavljen, ali se u lokalnim medijima ranije spekulisalo o cifri od otprilike 12 miliona evra za potpuno preuzimanje.
S druge strane, trenutna sportska situacija u Eldenseu daleko je od idealne s obzirom na to da su u prva četiri kola osvojili tek dva boda, zbog čega je njihov trener već dobio otkaz.
Očekuje se da će Mesijev dolazak donijeti potpuni preokret u vođenju sportskog projekta, a kao novi treneri već se uveliko spominju poznata imena poput Herarda Martina.
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