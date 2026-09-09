Logo

Argentinac planira veliki posao: Mesi kupuje klub u Španiji i sprema brojne promjene

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.09.2026 07:00

Komentari:

0
капитен Аргентине фудбалер
Foto: Tanjug/AP Photo/Charlie Riedel

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Lionel Mesi postigao je načelni dogovor o kupovini španskog drugoligaša CD Eldense, prenose tamošnji mediji.

Slavni Argentinac ima namjeru da preuzme potpuno vlasništvo nad ovim timom bez uključivanja dodatnih investitora, a čitav posao biće ozvaničen nakon odobrenja nadležnih institucija.

Ovo će biti prvi put da Mesi postaje vlasnik profesionalnog kluba u Španiji, iako je ranije ove godine već kupio katalonskog amaterskog niželigaša UE Kornelju.

Eldense je klub iz regije Alikante koji se takmiči u drugom rangu španskog fudbala, a svoje utakmice igra na skromnom stadionu kapaciteta oko 5.800 sjedećih mjesta.

Iako nema veliku navijačku bazu niti bogatu istoriju, klub je privukao Mesijevu pažnju jer nudi ogroman potencijal za rast uz relativno mala početna ulaganja.

Ovaj potez savršeno se uklapa u njegove poslovne planove nakon završetka igračke karijere te predstavlja logičan korak ka ulasku u ozbiljne fudbalske poslovne vode.

Tačan iznos transakcije još uvijek nije zvanično objavljen, ali se u lokalnim medijima ranije spekulisalo o cifri od otprilike 12 miliona evra za potpuno preuzimanje.

S druge strane, trenutna sportska situacija u Eldenseu daleko je od idealne s obzirom na to da su u prva četiri kola osvojili tek dva boda, zbog čega je njihov trener već dobio otkaz.

Očekuje se da će Mesijev dolazak donijeti potpuni preokret u vođenju sportskog projekta, a kao novi treneri već se uveliko spominju poznata imena poput Herarda Martina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Leo Mesi

Španija

Fudbal

Eldense

Komentari (0)

Više iz rubrike

Три фудбалске лопте на травнатом терену

Fudbal

Olimpijakos se oprostio od Kovačevića

8 h

0
Никола Лучић и португалски великан Витор Баија

Fudbal

Vitor Baija za ATV: Murinjo nas natjerao da vjerujemo u nemoguće"

11 h

0
Голман из девете лиге постаје краљ у држави

Fudbal

Golman iz devete lige postaje kralj u državi

15 h

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Fudbal

Drama u njemačkom fudbalu: Igrač uhapšen jer je smrtno otrovao saigrača zbog osvete?

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

07

13

Danas slavimo Prepodobnog Pimena Velikog: Njegove riječi kriju važne životne pouke

07

12

Nevjerovatno otkrića iznad južnog pola: Saturn ne prestaje da iznenađuje naučnike

07

06

Merkel: Ovo je jednostavno šokantno

07

03

Horoskop za 9. septembar: Ovna očekuje poslovna prilika, Vaga bjesni na sve, Lavu se ne radi ništa

07

00

Argentinac planira veliki posao: Mesi kupuje klub u Španiji i sprema brojne promjene

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima