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Broj novorođenih zvijezda se misteriozno smanjuje?

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09.09.2026 07:31

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Звијезде су велика небеска тијела од плазме која производи енергију нуклеарним реакцијама, а термин може означавати и астролошке прогнозе или познату рок групу.
Foto: pexels/Aryansinh

Tokom posljednjih 4,5 milijardi godina stopa formiranja novih zvijezda u svemiru opala je na manje od polovine onoga što je nekada bila.

U međunarodnoj studiji koja je objavljena u časopisu Nejčr Astronomi, koju je vodila Kineska akademija nauka, a u kojoj je učestvovala i Italija sa Univerzitetom u Milanu i milanskim Nacionalnim institutom za astrofiziku, navodi se da razlog pada formiranja novih zvijezda ostaje misterija, prenose mediji.

Autori studije, predvođeni Čuan-Peng Žangom, analizirali su ogroman uzorak od približno 2,5 miliona galaksija, koje pokrivaju skoro trećinu neba, da bi rekonstruisali evoluciju gasa sa neviđenom preciznošću.

Rezultati su istakli anomaliju - dok se stopa formiranja zvijezda smanjila za oko 2,5 puta, a gustina neutralnog atomskog vodonika se smanjila samo 1,4 puta.

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Prema istraživačima, objašnjenje za smanjenje rađanja zvijezda moglo bi da leži u ključnoj tranziciji u kojoj se atomski vodonik pretvara u molekularni vodonik, što je oblik koji direktno pokreće rađanje novih zvijezda.

Kako se gustina gasa smanjuje, vjerovatno se smanjuje i efikasnost ove transformacije, čime se usporava formiranje zvijezda, navodi se u studiji.

(sputnik srbija)

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